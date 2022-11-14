Промышленный выброс? Новосибирцы заметили желтые пятна на Ине

"Обычно идет шуга (мелкие образования льда), а потом она собирается, и образуется ледяной покров. Сегодня я была в шоке, когда выглянула в окно. Ощущение такое, что реку заволокло пленкой. Смотрю – плывет чайный гриб! Как будто он замерз. И цвет – желтый. Я за 39 лет жизни впервые такое вижу", - рассказали местные жители журналистам.