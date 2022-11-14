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Промышленный выброс? Новосибирцы заметили желтые пятна на Ине

Сегодня, 12:43
Фото: Wikimedia
Река Иня

В Новосибирске покрылась желтой пленкой река Иня

В Первомайском районе Новосибирска на реке Иня появились желтые пятна, в НГУ его объяснили промышленным выбросом.

"Обычно идет шуга (мелкие образования льда), а потом она собирается, и образуется ледяной покров. Сегодня я была в шоке, когда выглянула в окно. Ощущение такое, что реку заволокло пленкой. Смотрю – плывет чайный гриб! Как будто он замерз. И цвет – желтый. Я за 39 лет жизни впервые такое вижу", - рассказали местные жители журналистам.

Люди предположили, что наблюдали снежуру - тающий в воде снег. Старший научный сотрудник НГУ, эколог Сергей Пащенко опроверг эту версию. Он провел спектральный анализ фотографий пленки и пришел к выводу, что в реку сбросили промышленные отходы, причем в больших количествах.

“Подозреваю, что какие-то предприятия могли сбросить в воду отходы за выходные. А в понедельник ищите подобное пятно уже в общей Оби”, - заявил Пащенко.

Он исключил из причин ЧП атмосферные явления, так как снег сейчас абсолютно белый, и выбросы автомойки или прачечной из-за их малой мощности.

Жители Первомайского района обратились в экстренные службы с просьбой взять пробы воды, приближаться к пятнам самостоятельно они опасаются.

Ранее в Новосибирске зафиксировали красный уровень загрязнений воздуха по шкале сервиса Airvoice - 7 баллов. Высокой концентрации вредных примесей поспособствовали неблагоприятные метеоусловия.

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#Общество#Город#Происшествия#Экология#Новосибирск#Новосибирская область#Иня#Желтые пятна#Промышленный выброс
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