Промышленный выброс? Новосибирцы заметили желтые пятна на Ине

"Обычно идет шуга (мелкие образования льда), а потом она собирается, и образуется ледяной покров. Сегодня я была в шоке, когда выглянула в окно. Ощущение такое, что реку заволокло пленкой. Смотрю – плывет чайный гриб! Как будто он замерз. И цвет – желтый. Я за 39 лет жизни впервые такое вижу", - рассказали местные жители журналистам.
Люди предположили, что наблюдали снежуру - тающий в воде снег. Старший научный сотрудник НГУ, эколог Сергей Пащенко опроверг эту версию. Он провел спектральный анализ фотографий пленки и пришел к выводу, что в реку сбросили промышленные отходы, причем в больших количествах.
“Подозреваю, что какие-то предприятия могли сбросить в воду отходы за выходные. А в понедельник ищите подобное пятно уже в общей Оби”, - заявил Пащенко.
Он исключил из причин ЧП атмосферные явления, так как снег сейчас абсолютно белый, и выбросы автомойки или прачечной из-за их малой мощности.
Жители Первомайского района обратились в экстренные службы с просьбой взять пробы воды, приближаться к пятнам самостоятельно они опасаются.
Ранее в Новосибирске зафиксировали красный уровень загрязнений воздуха по шкале сервиса Airvoice - 7 баллов. Высокой концентрации вредных примесей поспособствовали неблагоприятные метеоусловия.