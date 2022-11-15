В Новосибирске 10 машин пробили колеса в огромной яме на Ипподромской

Как рассказали водители, асфальт разбит на участке дороги по Ипподромской, 77. Эту яму стало труднее заметить и объехать. Почти каждый второй автомобилист умудряется в неё попасть.
«Только вчера при мне машин 10 там застревали. Одни наедут колесами, пробьют их, уедут, следом их место в яме занимают другие – и так целый день. В основном бьют левые передние», - отметил в беседе с Atas.info очевидец Николай М.
Пострадавшие водители негодуют от произошедшего. Винят городских властей и дорожников, которые недавно делали на Ипподромской ремонт.