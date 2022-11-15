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В Новосибирске 10 машин пробили колеса в огромной яме на Ипподромской

Сегодня, 03:27
Фото: кадр с видеорегистратора очевидца/ВК
Автомобили массово пробили колеса в яме на Ипподромской в Новосибирске
Автомобили массово пробили колеса в гигантской яме на улице Ипподромской в Новосибирске. За сутки, 14 ноября, пострадали сразу 10 машин.

Как рассказали водители, асфальт разбит на участке дороги по Ипподромской, 77. Эту яму стало труднее заметить и объехать. Почти каждый второй автомобилист умудряется в неё попасть.

«Только вчера при мне машин 10 там застревали. Одни наедут колесами, пробьют их, уедут, следом их место в яме занимают другие – и так целый день. В основном бьют левые передние», - отметил в беседе с Atas.info очевидец Николай М.

Пострадавшие водители негодуют от произошедшего. Винят городских властей и дорожников, которые недавно делали на Ипподромской ремонт.

Напомним, ранее на Ипподромской магистрали закрывали проезд из-за ремонтных дорожных работ. Как оказалось, работы до сих пор не были завершены.
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Автомобиль#Яма#Дорога
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