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В новосибирском зоопарке выберут лучшую елочную игрушку

Сегодня, 14:12
Фото: 1MI
Ёлочная игрушка
Конкурс «Новогодняя игрушка — зверюшка» предлагает запечатлеть запомнившееся животное из новосибирского зверинца в виде елочной игрушки.

Для конкурсантов предлагают исключительно зоологические номинации: «Медведи», «Псовые», «Кошачьи», «Копытные», «Грызуны», «Птицы», «Приматы», «Обитатели аквариума», «Обитатели террариума» и, разумеется, «Символ года».

Лучшими игрушками нарядят новогоднюю елку в зоопарке, остальные игрушки-зверята украсят домик Деда Мороза. Победителей состязания выберет жюри, однако все без исключения участники новогодне-зоологического конкурса смогут бесплатно посещать зверинец в праздничные новогодние дни.

Ранее новосибирский зоопарк поделился снимками белого медведя, который был так рад снегу, что обнял сугроб.

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#Общество#Город#Новосибирск#Зоопарк#Конкурс#Ёлочная игрушка
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