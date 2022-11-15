В новосибирском зоопарке выберут лучшую елочную игрушку

Для конкурсантов предлагают исключительно зоологические номинации: «Медведи», «Псовые», «Кошачьи», «Копытные», «Грызуны», «Птицы», «Приматы», «Обитатели аквариума», «Обитатели террариума» и, разумеется, «Символ года».
Лучшими игрушками нарядят новогоднюю елку в зоопарке, остальные игрушки-зверята украсят домик Деда Мороза. Победителей состязания выберет жюри, однако все без исключения участники новогодне-зоологического конкурса смогут бесплатно посещать зверинец в праздничные новогодние дни.
Ранее новосибирский зоопарк поделился снимками белого медведя, который был так рад снегу, что обнял сугроб.