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1 декабря продавцы Центрального рынка должны надеть красные колпаки

Сегодня, 14:49
Фото: stockvault
Красный колпак
Арендаторы торговых точек получили уведомление от администрации рынка о необходимости приобретать и носить новогодние шапочки «для создания атмосферы праздника».

Уведомление получил каждый продавец Центрального рынка, оно носит рекомендательно-обязательный характер — в отличие от прошлого года, когда за отказ работать в колпаке, можно было услышать угрозу о закрытии торговой точки.

Новогоднюю униформу для продавцов должны обеспечить арендаторы - разумеется, за свой счет.

Схожая инициатива была у арендодателя во время празднования прошлого Нового года. 

Напомни, что Агентство инвестиционного развития Новосибирской области решило отменить новогодний корпоратив компании. Вырученный с отмены мероприятия деньги будут направлены на покупку снаряжения для фронта. 

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#Новосибирск#Новый год#Колпаки#Центральный рынок#Общество
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