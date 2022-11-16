1 декабря продавцы Центрального рынка должны надеть красные колпаки

Уведомление получил каждый продавец Центрального рынка, оно носит рекомендательно-обязательный характер — в отличие от прошлого года, когда за отказ работать в колпаке, можно было услышать угрозу о закрытии торговой точки.
Новогоднюю униформу для продавцов должны обеспечить арендаторы - разумеется, за свой счет.
Схожая инициатива была у арендодателя во время празднования прошлого Нового года.
Напомни, что Агентство инвестиционного развития Новосибирской области решило отменить новогодний корпоратив компании. Вырученный с отмены мероприятия деньги будут направлены на покупку снаряжения для фронта.