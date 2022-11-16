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«МЕТРО МиР» причинил Новосибирску ущерб в 359 млн рублей

Сегодня, 12:27
Фото: atas.info
ЛДС
Издание НГС, ссылаясь на пресс-службу прокуратуры Новосибирской области, сообщает об объёме средств, которые город потерял на строительстве дороги к новому ледовом дворцу спорта.

«Прокурорской проверкой установлен ущерб, причиненный бюджету в сумме не менее 359 млн. рублей. <…> Возбуждено уголовное дело в отношении руководства муниципального предприятия по ч. 3 ст. 286 УК РФ „Превышение должностных полномочий“», — приводит слова пресс-службы надзорного ведомства НГС.

Прокуратура уточняет, что материалы, используемые при строительстве автодороги, не соответствовали проектной документации. Решение о замене комплектующих на более дешевые было принято руководством муниципального предприятия.

Напомним, что в среду, 16 ноября, был задержан директор предприятия «Метро МиР» Александр Мысик. Его подозревают в превышении должностных полномочий при строительстве дороги к новому ЛДС в Ленинском районе Новосибирска.

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