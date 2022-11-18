Мэр Новосибирска рассказал о судьбе чугунного ограждения на Октябрьском мосту

По словам градоначальника, сейчас в мегаполисе полным ходом идет реконструкция Октябрьского моста. Это один из серьезных проектов, финансируемых из федерального бюджета, который предусматривает обновление перил, тротуаров, систем освещения и ограждения.
«Ограждение очень особенное – это фасонное литье. И перед нами стоит задача – сохранить исторический облик, художественный орнамент. Действующее ограждение в аварийном состоянии, поэтому сейчас его разберут, после поставят новое, а рисунок повторят», - пообещал глава Новосибирска Локоть.
Напомним, по проекту, рабочим необходимо заменить 2 км ограждений на Коммунальном (Октябрьском) мосту. Такое решение приняли специалисты, когда выявили, что старые конструкции уже устарели и несут угрозу.