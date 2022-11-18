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Мэр Новосибирска рассказал о судьбе чугунного ограждения на Октябрьском мосту

Сегодня, 05:24
Фото: atas.info
Орнамент чугунного ограждения на Октябрьском мосту в Новосибирске сохранят
Старое чугунное ограждение на Октябрьском мосту в Новосибирске заменят на новое с сохранением исторического орнамента. Об этом заявил мэр города Анатолий Локоть в ходе «Часа с прессой» 18 ноября.

По словам градоначальника, сейчас в мегаполисе полным ходом идет реконструкция Октябрьского моста. Это один из серьезных проектов, финансируемых из федерального бюджета, который предусматривает обновление перил, тротуаров, систем освещения и ограждения.

«Ограждение очень особенное – это фасонное литье. И перед нами стоит задача – сохранить исторический облик, художественный орнамент. Действующее ограждение в аварийном состоянии, поэтому сейчас его разберут, после поставят новое, а рисунок повторят», - пообещал глава Новосибирска Локоть.

Напомним, по проекту, рабочим необходимо заменить 2 км ограждений на Коммунальном (Октябрьском) мосту. Такое решение приняли специалисты, когда выявили, что старые конструкции уже устарели и несут угрозу. 

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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Мэр Новосибирска#Октябрьский мост#Реконструкция
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