В пятницу в Новосибирске похолодает до -9 °C

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля.
Ветер прогнозируется несильный - 2-7 м/с, направление - северо-западное.
Днем температура установится в пределах от -7 °C до -12 °C, местами - 18 градусов ниже нуля. Ночью -11… -16 °C, местами мороз до -21 °C.
Ранее сервисы по прогнозу погоды предсказали резкое похолодание на следующей неделе. Так, по данным "Яндекс. Погоды" во вторник, 22 ноября, в столицу Сибири придут 20-градусные морозы.
До этого МЧС выпустило предупреждении о сходе снега и наледи с крыш в Новосибирске.