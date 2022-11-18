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В пятницу в Новосибирске похолодает до -9 °C

Сегодня, 23:00
Фото: PxHere
В Новосибирске сегодня ожидается небольшой снег, местами гололедица температура составит -7… -9 °C, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В ночь на субботу столбики термометров опустятся до 13 градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется несильный - 2-7 м/с, направление - северо-западное.

Днем температура установится в пределах от -7 °C до -12 °C, местами - 18 градусов ниже нуля. Ночью -11… -16 °C, местами мороз до -21 °C.

Ранее сервисы по прогнозу погоды предсказали резкое похолодание на следующей неделе. Так, по данным "Яндекс. Погоды" во вторник, 22 ноября, в столицу Сибири придут 20-градусные морозы.

До этого МЧС выпустило предупреждении о сходе снега и наледи с крыш в Новосибирске.  

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#Общество#Город#Погода#Новосибирск#Новосибирская область#Прогноз#Гидрометцентр
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