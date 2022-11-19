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Новосибирцы не поддержали установку бронзового лица на Красном проспекте

Сегодня, 13:12
Фото: novo-sibirsk.ru
Бронзовое лицо
В первой половине ноября в новосибирской мэрии обсуждали установку в центре города арт-объекта “Архитектура”. Все представители общественности выступили против огромного бронзового лица.

"Поступили мнения у участников общественного обсуждения. Все 6 участников высказались против установки данного элемента монументально-декоративного оформления", - говорится в протоколе обсуждения, опубликованном на сайте горадминистрации.

Далее протокол рассмотрит художественный совет Новосибирска.

Ранее новосибирцы были шокированы появившимися в соцсетях снимками недавно отреставрированной стелы героям ВОВ возле ТЦ "Ройял парк".

"Да никто ее не реставрировал. Просто мэрия хвост свой прижала, когда прокуратура их взяла за пятую точку. Совесть и мэрия не совместимы", - написал Сергей.

"Cамое символичное, что напротив сгнившей стелы героям находится вылизанный ЖК "Берлин", патриотизм так и прет!", - возмутился контрастом Павел.

Новосибирцы возмутились результатом реставрации стелы героям ВОВ
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#Общество#Город#Новосибирск#Красный проспект#Бронзовое лицо#Установка#Обсуждение
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