Новосибирцы не поддержали установку бронзового лица на Красном проспекте

"Поступили мнения у участников общественного обсуждения. Все 6 участников высказались против установки данного элемента монументально-декоративного оформления", - говорится в протоколе обсуждения, опубликованном на сайте горадминистрации.
Далее протокол рассмотрит художественный совет Новосибирска.
Ранее новосибирцы были шокированы появившимися в соцсетях снимками недавно отреставрированной стелы героям ВОВ возле ТЦ "Ройял парк".
"Да никто ее не реставрировал. Просто мэрия хвост свой прижала, когда прокуратура их взяла за пятую точку. Совесть и мэрия не совместимы", - написал Сергей.
"Cамое символичное, что напротив сгнившей стелы героям находится вылизанный ЖК "Берлин", патриотизм так и прет!", - возмутился контрастом Павел.