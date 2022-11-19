Журналист Амджад Тах заявил о подкупе борной Эквадора катарцами

Опасения Амджада Таха приводит издание "Новые известия". Инсайдеры сообщили журналисту даже запланированный результат - 0:1 с голом хозяев во втором тайме. Для выполнения этого задания ближневосточная страна рекрутировала восемь игроков эквадорской команды. На подкуп пришлось потратить $7,4 млн.
По словам Амджада, мир должен противостоять коррупции в FIFA и распространение сведений о подставных матчах сможет этому поспособствовать.
Матч открытия первого зимнего чемпионата мира пройдет 20 ноября между сборными Эквадора и Катара.
Ранее новосибирская прокуратура направила в суд дело исполнительного директора «Сиблитмаша».