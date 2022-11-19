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Журналист Амджад Тах заявил о подкупе борной Эквадора катарцами

Сегодня, 04:03
Фото: flickr
Деньги
По информации главы Британского центра ближневосточных исследований Амджада Таха Катар подкупил игроков южноамериканской сборной ради победы на матче открытия чемпионата мира.

Опасения Амджада Таха приводит издание "Новые известия". Инсайдеры сообщили журналисту даже запланированный результат - 0:1 с голом хозяев во втором тайме. Для выполнения этого задания ближневосточная страна рекрутировала восемь игроков эквадорской команды. На подкуп пришлось потратить $7,4 млн.

По словам Амджада, мир должен противостоять коррупции в FIFA и распространение сведений о подставных матчах сможет этому поспособствовать.

Матч открытия первого зимнего чемпионата мира пройдет 20 ноября между сборными Эквадора и Катара.

Ранее новосибирская прокуратура направила в суд дело исполнительного директора «Сиблитмаша».

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#Происшествия#Подкуп#Чемпионат мира#Катар
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