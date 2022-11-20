Хозяева турнира катарцы сыграют с неуступчивыми южноамериканцами из Эквадора. Чтобы не пропустить этот матч, как и все последующие на главном футбольном турнире года, важно помнить про разницу во времени между Катаром и Новосибирском.



Матч стартует в 19:00 по местному времени. Новосибирск живет на 4 часа позднее хозяйки чемпионата мира, и жители столицы Сибири услышат стартовый свисток в 23:00.