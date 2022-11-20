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ЧМ по футболу 2022: во сколько смотреть первый матч Катар – Эквадор в Новосибирске

Вчера, 23:50
Фото: technosports
Стадион
Матч-открытие чемпионата мира уже сегодня!

Хозяева турнира катарцы сыграют с неуступчивыми южноамериканцами из Эквадора. Чтобы не пропустить этот матч, как и все последующие на главном футбольном турнире года, важно помнить про разницу во времени между Катаром и Новосибирском.

Матч стартует в 19:00 по местному времени. Новосибирск живет на 4 часа позднее хозяйки чемпионата мира, и жители столицы Сибири услышат стартовый свисток в 23:00. 

Ранее ВКонтакте пообещал поклонникам футбола, что новые сервисы компании позволят  следить за результатами матчей в режиме реального времени, делать прогнозы, обмениваться стикерами и еще многое другое.

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