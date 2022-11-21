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Первый каток открывается в Новосибирске – где именно

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
Вход со своими коньками - бесплатный

В Новосибирске открывается первый каток в Нарымском сквере

В понедельник, 21 ноября в Нарымском сквере открывается первый каток, о чем заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем тг-канале.

По словам Терешковой, морозная погода способствовала работникам МАУ «Стадион» провести все необходимые работы в короткое время. Уже этим вечером каток в Железнодорожном районе откроется.

О точном времени вице-мэр не сообщила. Однако сама чиновница уже попробовала покататься по свежему льду. В ближайшее время в городе будут подготовлены 50 различных ледовых площадок.

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В Нарымском сквере вход со своими коньками сегодня бесплатный. Дети до 13 лет могут получить их за 83 рубля, для остальных гостей, включая пенсионеров, - 150 рублей.

Всего в Новосибирске планируют открыть порядка 50 зимних площадок с катками и ледяными горками. Главной ледовой площадкой в 2022 году станет Михайловская набережная – там зальют самый длинный каток в России. 

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Каток
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