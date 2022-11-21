По словам Терешковой, морозная погода способствовала работникам МАУ «Стадион» провести все необходимые работы в короткое время. Уже этим вечером каток в Железнодорожном районе откроется.
О точном времени вице-мэр не сообщила. Однако сама чиновница уже попробовала покататься по свежему льду. В ближайшее время в городе будут подготовлены 50 различных ледовых площадок.
В Нарымском сквере вход со своими коньками сегодня бесплатный. Дети до 13 лет могут получить их за 83 рубля, для остальных гостей, включая пенсионеров, - 150 рублей.
Всего в Новосибирске планируют открыть порядка 50 зимних площадок с катками и ледяными горками. Главной ледовой площадкой в 2022 году станет Михайловская набережная – там зальют самый длинный каток в России.