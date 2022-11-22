Городские власти напомнили родителям, при каких морозах школьники могут остаться дома

Департамент образования администрации Новосибирска особо подчёркивает, что мамы и папы решают "морозный" вопрос в индивидуальном порядке.
На принятие родительского решения влияют несколько факторов: экипировка школьника для низких температур, расстояние до школы, переносимость ребенком мороза, бесперебойная работа общественного транспорта - если речь идёт о старшеклассниках.
Поводом для законного пропуска занятий станут следующие температуры: для начальной школы - 25, для среднего звена -30, для старшеклассников - 35.
Ранее стало известно, что температура на неделе опустится до -33 в столице Сибири.