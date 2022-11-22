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Городские власти напомнили родителям, при каких морозах школьники могут остаться дома

Сегодня, 09:45
Фото: 1MI
Мороз

Сильные морозы освобождают новосибирских школьников от уроков

Департамент образования администрации Новосибирска особо подчёркивает, что мамы и папы решают "морозный" вопрос в индивидуальном порядке.
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Школа

Департамент образования администрации Новосибирска особо подчёркивает, что мамы и папы решают "морозный" вопрос в индивидуальном порядке. 

На принятие родительского решения влияют несколько факторов: экипировка школьника для низких температур, расстояние до школы, переносимость ребенком мороза, бесперебойная работа общественного транспорта - если речь идёт о старшеклассниках.

Поводом для законного пропуска занятий станут следующие температуры: для начальной школы - 25, для среднего звена -30, для старшеклассников - 35.

Ранее стало известно, что температура на неделе опустится до -33 в столице Сибири.

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#Общество#Новосибирск#Школа#Погода#Мороз
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