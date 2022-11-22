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Суд отменил собрание кредиторов ООО «Экология-Новосибирск»

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
Деньги
Арбитражный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство ООО «ЭкоТранс-Н» и запретил проводить собрание кредиторов.

Ранее компания ООО «ЭкоТранс-Н», через вышестоящие инстанции, смогла включить в реестр требований кредиторов ООО «Экология-Новосибирск” задолженность в размере 321 млн рублей.

Следующее заседание по рассмотрению жалобы о принятии обеспечительных мер назначено на 8 декабря. В связи с этим, АС посчитал, что проведение собрания кредиторов до этой даты может нарушить права ООО «ЭкоТранс-Н». 

Также некоторые компании не согласились с кандидатурой внешнего управляющего ООО «Экология-Новосибирск». Помимо ООО «ЭкоТранс-Н “, Ирина Курочка во главе организации не устраивает и  ООО «НовосибСпецТранс».

Ранее сообщалось о компаниях, стремящихся погасить долг ООО «Экология-Новосибирск». В их число вошли пекари, аптекари, шиномонтажники и воротилы финансового рынка.

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#Новосибирск#ООО «Экология-Новосибирск»#ООО «ЭкоТранс-Н»
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