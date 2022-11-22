Суд отменил собрание кредиторов ООО «Экология-Новосибирск»

Ранее компания ООО «ЭкоТранс-Н», через вышестоящие инстанции, смогла включить в реестр требований кредиторов ООО «Экология-Новосибирск” задолженность в размере 321 млн рублей.
Следующее заседание по рассмотрению жалобы о принятии обеспечительных мер назначено на 8 декабря. В связи с этим, АС посчитал, что проведение собрания кредиторов до этой даты может нарушить права ООО «ЭкоТранс-Н».
Также некоторые компании не согласились с кандидатурой внешнего управляющего ООО «Экология-Новосибирск». Помимо ООО «ЭкоТранс-Н “, Ирина Курочка во главе организации не устраивает и ООО «НовосибСпецТранс».
Ранее сообщалось о компаниях, стремящихся погасить долг ООО «Экология-Новосибирск». В их число вошли пекари, аптекари, шиномонтажники и воротилы финансового рынка.