Тариф на уборку мусора уменьшится на 14 процентов

Долговые обязательства ООО "Экология- Новосибирск" позволили провести проверку деятельности компании. В результате аудита вскрылись необоснованные расходы по транспортировке отходов на 2,1 млрд рублей.
При перерасчете тарифа без данных затрат, цена услуг ТКО снизится на 13,7%.
Таким образом, с первого декабря плата за вывоз твердых отходов составит 398,80 руб./ куб.м. Ранее новосибирцы платили по по старому тарифу 462,48 руб./куб.м.
Напомним, что компания ООО "Экология- Новосибирск" накопила долги перед перевозчиками и полигонами на сумму более 700 млн рублей.
Недавно арбитражный суд Новосибирска запретил собрание кредиторов компании до следующего заседания.