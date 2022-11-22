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Тариф на уборку мусора уменьшится на 14 процентов

Сегодня, 10:36
Фото: 1MI
Деньги
Вычет объясняется нарушениями, выявленными при проверки деятельности регионального оператора ТКО "Экология-Новосибирск".

Долговые обязательства ООО "Экология- Новосибирск" позволили провести проверку деятельности компании. В результате аудита вскрылись необоснованные расходы по транспортировке отходов на 2,1 млрд рублей. 

При перерасчете тарифа без данных затрат, цена услуг ТКО снизится на 13,7%.

Таким образом, с первого декабря плата за вывоз твердых отходов составит 398,80 руб./ куб.м. Ранее новосибирцы платили по по старому тарифу 462,48 руб./куб.м. 

Напомним, что компания ООО "Экология- Новосибирск" накопила долги перед перевозчиками и полигонами на сумму более 700 млн рублей. 

Недавно арбитражный суд Новосибирска запретил собрание кредиторов компании до следующего заседания.

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#Общество#Новосибирск#Экология-Новосибирск#ООО «Экология-Новосибирск»#Тарифы
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