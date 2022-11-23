16 лавочек за 6 миллионов закупила ледовая арена на Немировича-Данченко

ГАУ Новосибирской области «Новосибирск – Арена» планирует приобрести именно параметрическую мебель - так обычно называют изделия на жестких каркасах оригинальных обтекаемых форм, которые часто используют в эко-дизайне.
Согласно заказу, основным материалом лавочки должна быть березовая фанера марки ФСФ с покрытием, симулирующим цвет дуба.
Тщательно отшлифованные куски фанеры будут иметь толщину не менее 21 мм. Скреплять их должны «шпильки» диаметром 12 миллиметров.
Заявки на выполнения заказа принимаются до 1 декабря 2022 года.
Ранее сообщалось о постройке пяти новых спортивных объектов в Новосибирской области.