atas.info
ГлавноеВсе новости

16 лавочек за 6 миллионов закупила ледовая арена на Немировича-Данченко

Сегодня, 12:54
Фото: Flickr.com
Параметрическая лавочка
Объявление о поиске поставщика 16 параметрических лавочек для спортивной площадки появилось на сайте госзакупок.

ГАУ Новосибирской области «Новосибирск – Арена» планирует приобрести именно параметрическую мебель - так обычно называют изделия на жестких каркасах оригинальных обтекаемых форм, которые часто используют в эко-дизайне.

Согласно заказу, основным материалом лавочки должна быть березовая фанера марки ФСФ с покрытием, симулирующим цвет дуба.

Тщательно отшлифованные куски фанеры будут иметь толщину не менее 21 мм. Скреплять их должны «шпильки» диаметром 12 миллиметров.

Заявки на выполнения заказа принимаются до 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось о постройке пяти новых спортивных объектов в Новосибирской области.

Читайте также:
Бюджет Новосибирской области: доходы превысили расходы на 15, 5 млрд рублейВ Новосибирске дорожным рабочим готовы платить по 100 тыс. рублейДополнительную технику для уборки снега закупят в Новосибирске
#Общество#Новосибирск#Лавочка#Ледовая арена#6 миллионов
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Сегодня, 03:02
Тарифы ЖКХ взлетели в Новосибирской области: как придется платить с 1 декабря
Вчера, 08:43
Модный губернатор: в Новосибирске стилисты разобрали наряды Андрея Травникова
Вчера, 05:35
Какие дороги и почему могут снести у нового ЛДС в Новосибирске – дело Мысика
Сегодня, 02:35
Очередной храм вместо зеленой зоны построят в Новосибирске
Сегодня, 10:33
Подробности ДТП на ЗСЖД под Новосибирском: поезд разрезал КамАЗ с 46-летним водителем
Сегодня, 09:01