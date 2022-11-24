atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске открыли зал ожидания для бездомных

Сегодня, 15:14
Фото: 1MI
Помощь лицам БОМЖ
Благотворительная организация «Маяк» организовала центр помощи, где бездомные могут согреться, поесть и даже найти себе работу.

Зал ожидания для людей, не имеющих постоянного места жительства, очень востребован в преддверии наступающей зимы. Помещение не приспособлено для долгого проживания, однако здесь можно будет согреться, попить чаю, поделиться с работниками центра своими бедами и просто перевести дух.

Кроме того, нуждающимся в помощи людям специалисты прямо на месте могут оказать неоценимую помощь в том, чтобы исправить свою жизнь к лучшему.

Гражданам предложат посмотреть актуальные вакансии для поиска работы.

Тут же можно будет связаться с работодателем и выяснить все нюансы, связанные с будущим трудоустройством.

Ранее суд обязал хозяйку приюта для животных освободить помещение и выпустить постояльцев на улицу.

Читайте также:
Бродячие собаки стали меньше кусать новосибирцев в 2022 годуВыгнали на мороз: бездомный залез в новосибирскую больницу погретьсяБездомный ограбил прохожего на 19 тысяч рублей в Заельцовском парке Новосибирска
#Общество#Город#Новосибирск#Бомж#Благотворительная организация «Маяк»#Зал ожидания
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Вчера, 03:02
Жителей Новосибирска возмутила грязь на дорогах от реагента «Бионорд»
Сегодня, 06:45
Мать загадочно убитой девушки под Новосибирском пришла к Малахову
Сегодня, 01:24
Поезд Деда Мороза прибыл в Новосибирск 24 ноября
Сегодня, 03:58
Скандалы, фальсификации обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
Сегодня, 08:33
Детей-героев наградили в Новосибирске: что они сделали
Сегодня, 07:50