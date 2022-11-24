В Новосибирске открыли зал ожидания для бездомных

Зал ожидания для людей, не имеющих постоянного места жительства, очень востребован в преддверии наступающей зимы. Помещение не приспособлено для долгого проживания, однако здесь можно будет согреться, попить чаю, поделиться с работниками центра своими бедами и просто перевести дух.