В Новосибирске открыли зал ожидания для бездомных

Зал ожидания для людей, не имеющих постоянного места жительства, очень востребован в преддверии наступающей зимы. Помещение не приспособлено для долгого проживания, однако здесь можно будет согреться, попить чаю, поделиться с работниками центра своими бедами и просто перевести дух.
Кроме того, нуждающимся в помощи людям специалисты прямо на месте могут оказать неоценимую помощь в том, чтобы исправить свою жизнь к лучшему.
Гражданам предложат посмотреть актуальные вакансии для поиска работы.
Тут же можно будет связаться с работодателем и выяснить все нюансы, связанные с будущим трудоустройством.
Ранее суд обязал хозяйку приюта для животных освободить помещение и выпустить постояльцев на улицу.