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За финансирование террористов осудили двух сибиряков

Сегодня, 08:26
Фото: 1MI
Террорист у окна

В Новосибирске вынесли обвинительный приговор мужчинам, финансировавшим террористов

Новосибирец Шакаров У. Н. и томич Кулдашев Ш. Р приговорены к 11 и 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима, их обвиняют в содействии терроризму.

Оба мужчины обвиняются в пособничестве терроризму - они передавали финансовые средства запрещённой в РФ международной террористический организации "Катиба Таухид валь-Джихад".  

Их судили в первом Восточном окружном военном суде и признали виновными по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России - содействие террористической деятельности. 

Следователи из Томска и Новосибирска предоставили достаточные доказательства неоднократных переводов денежных средств в пользу террористической организации. Также удалось установить, что Шакаров занимался "вербовкой и склонением новосибирцев к выезду за пределы территории России для участия в деятельности международной террористической организации". 

Ранее сообщалось, что в полномочия нового зам главы Новосибирска входит противодействие терроризму.

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#Суд#Терроризм#Катиба Таухид валь-Джихад#Новосибирск#Происшествия#Криминал
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