За финансирование террористов осудили двух сибиряков

Следователи из Томска и Новосибирска предоставили достаточные доказательства неоднократных переводов денежных средств в пользу террористической организации. Также удалось установить, что Шакаров занимался "вербовкой и склонением новосибирцев к выезду за пределы территории России для участия в деятельности международной террористической организации".