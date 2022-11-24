За финансирование террористов осудили двух сибиряков

Оба мужчины обвиняются в пособничестве терроризму - они передавали финансовые средства запрещённой в РФ международной террористический организации "Катиба Таухид валь-Джихад".
Их судили в первом Восточном окружном военном суде и признали виновными по ч. 1.1 ст. 205.1 УК России - содействие террористической деятельности.
Следователи из Томска и Новосибирска предоставили достаточные доказательства неоднократных переводов денежных средств в пользу террористической организации. Также удалось установить, что Шакаров занимался "вербовкой и склонением новосибирцев к выезду за пределы территории России для участия в деятельности международной террористической организации".
Ранее сообщалось, что в полномочия нового зам главы Новосибирска входит противодействие терроризму.