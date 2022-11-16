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Новые полномочия вице-мэра Новосибирска

Сегодня, 10:13
Фото: novo-sibirsk
Олег Клемешов
Документ, устанавливающий обязанности первого заместителя мэра Новосибирска, появился на сайте городского управления. Новые 11 пунктов уточняют и расширяют полномочия Олега Клемешова.

Олег Клемешов, занявший пост первого вице-мэра 10 ноября этого года, должен будет управлять деятельностью департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамента транспорта и благоустройства.

Отдельным пунктом стоит обсуждение инновационных проектов по развитию хозяйства, в том числе по вопросам водоснабжения Новосибирска.

Также, первый вице-мэр обязан участвовать в профилактике терроризма и экстремизма.

В описанных рамках Олег Клемешов сможет издавать приказы, заключать договоры, согласовывать кандидатуры на пост заместителей глав районов Новосибирска, назначать и снимать с должности заместителей глав управлений и комитетов.

Ранее первый вице-мэр высказался о сроках работ по программе «Безопасные качественные дороги».

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#Олег Клемешов#Вице-мэр#Общество#Город#Новосибирск
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