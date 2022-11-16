Новые полномочия вице-мэра Новосибирска

Олег Клемешов, занявший пост первого вице-мэра 10 ноября этого года, должен будет управлять деятельностью департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства, департамента транспорта и благоустройства.



Отдельным пунктом стоит обсуждение инновационных проектов по развитию хозяйства, в том числе по вопросам водоснабжения Новосибирска.



Также, первый вице-мэр обязан участвовать в профилактике терроризма и экстремизма.



В описанных рамках Олег Клемешов сможет издавать приказы, заключать договоры, согласовывать кандидатуры на пост заместителей глав районов Новосибирска, назначать и снимать с должности заместителей глав управлений и комитетов.