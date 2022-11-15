Заместитель мэра: надо еще 1,5 месяца на работы по БКД – в Новосибирске уже минус

"Участок от Икеи до Немировича-Данченко, когда работы на этом участке будут завершены? В мае отторговались и до 31 октября тянули, не начинали, летом там работал один человек. Сейчас закрыли движение и все встало. Октябрьский мост – то же самое! Вы заключили договор в мае, почему работы идут до сих пор. Давайте выйдем и поговорим с людьми, которые там ездят и ходят!" - требовал ответа от Валерий Ильенко.