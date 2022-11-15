Заместитель мэра: надо еще 1,5 месяца на работы по БКД – в Новосибирске уже минус

"Почему программа "Безопасные качественные дороги" выполнена на 30% за 10 месяцев?" - задал вопрос депутат заксобрания Александр Барсуков заместителю мэра.
"Мы планируем завершить все работы до конца года, план ввода по километрам будет выполнен, еще полтора месяца у нас есть!" - парировал Олег Клемешов.
"30% сделано и до конца года? Декабрь месяц уже почти!" - вопрос от председателя комитета Валерия Ильенко.
"На самом деле, у нас только 4 объекта не сдано, все бетонные работы выполнены! Осталась приемка работ, щебневые работы, которые не зависят от температуры. У нас оборудование позволяет разогревать материалы и работать при температуре до -10С", пытался отбиться Олег Клемешов.
Слова Клемешова выглядят реальнее дат оуончания всех дорожных работ, названных мэром Новосибирска Анатолием Локтем. Мэр еще 1 ноября предупреждал: "Окончание всех работ — 20 ноября. После этого, если не будут выполнены эти работы, деньги будут сняты федералами. И дальше будут соответствующие выводы. Самое страшное, что нам на будущий год урежут план, что все дорожные работы будут." Похоже, самое страшное уже произошло.
"Участок от Икеи до Немировича-Данченко, когда работы на этом участке будут завершены? В мае отторговались и до 31 октября тянули, не начинали, летом там работал один человек. Сейчас закрыли движение и все встало. Октябрьский мост – то же самое! Вы заключили договор в мае, почему работы идут до сих пор. Давайте выйдем и поговорим с людьми, которые там ездят и ходят!" - требовал ответа от Валерий Ильенко.
Олегу Клемешову и заместителю министра транспорта Вячеславу Невежину пришлось объясняться: "В мае начали - это вместе с проектными работами срок. Пока выполнили проектные работы, заказали деформационные швы, их делают только в двух местах, срок 4-6 месяцев. Никто вам быстрее не сделает. Их только привезли и начали монтаж".
"Почему сейчас, почему не в августе? Минусовая температура ведет к удорожанию работ!" - к вопросу депутата Александра Барсукова присоединился Дмитрий Макаров - "Почему раньше не начинаем? Не в мае, в начале года?"
Вопросы звучали риторически. Никто на них толком ответить не мог. Но самый главный вопрос - случится ли страшное и будут ли завершены работы по программе "БКД" или финансирование на 2023 год в Новосибирской области по "БКД" будет урезано?
А пока водители ездят вот по таким дорогам:
В центре путепровода над улицей Ипподромской на Октябрьской магистралью установлены бетонные блоки. Движение с обоих сторон сужено до двух полос, а фактически - до одной, так как работает строительная техника. Ведутся работы и на тротуарной части путепровода, пешеходы ходят по временным деревянным перекрытиям.