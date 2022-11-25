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Жителя Новосибирска за финансирование терроризма осудили на 14 лет

Сегодня, 08:35
Фото: 1MI
Террорист в окне
Мужчина перевел деньги запрещенной в России террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад», — сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Новосибирской области.

Общая сумма переведенных членам террористических структур средств составила 2,4 млн рублей.

1-м Восточным окружным судом (мужчина-РЕД.) признан виновным в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима, с отбыванием части наказания в тюрьме сроком на пять лет», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

Дело расследовал следственный отдел регионального управления ФСБ, а возбудили его по статье 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности, финансирование терроризма.

Житель Новосибирска является гражданином другого государства. Он собирал деньги на свою банковскую карту и переводил их за рубеж людям, находящимся в розыске за совершение террористических преступлений.

Ранее обвинительный приговор был вынесен двум сибирякам, которые финансировали террористов.

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#Суд#Новосибирск#Новосибирская область#Терроризм#Катиба Таухид валь-Джихад#Криминал#Происшествия
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