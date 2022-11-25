Жителя Новосибирска за финансирование терроризма осудили на 14 лет

Общая сумма переведенных членам террористических структур средств составила 2,4 млн рублей.
1-м Восточным окружным судом (мужчина-РЕД.) признан виновным в содействии террористической деятельности, финансировании терроризма и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строго режима, с отбыванием части наказания в тюрьме сроком на пять лет», — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.
Дело расследовал следственный отдел регионального управления ФСБ, а возбудили его по статье 205.1 УК РФ — содействие террористической деятельности, финансирование терроризма.
Житель Новосибирска является гражданином другого государства. Он собирал деньги на свою банковскую карту и переводил их за рубеж людям, находящимся в розыске за совершение террористических преступлений.
Ранее обвинительный приговор был вынесен двум сибирякам, которые финансировали террористов.