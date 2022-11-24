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Дважды невиновен: присяжные вновь оправдали новосибирского блогера Анатолия Гомзякова

Сегодня, 12:30
Фото: VK-профиль Анатолий Гомзяков
Анатолий Гомзяков

Присяжные в Новосибирске признали Гомзякова невиновным в смерти Алексея Хребтова 

Повторное рассмотрение дела об убийстве 32-летнего маркетолога вновь признало невиновность основного подозреваемого - Анатолия Гомзякова. Присяжные вынесли вердикт 24 ноября, судья огласит решение суда на следующий день.

По делу блогера районный суд Новосибирска уже выносил оправдательный приговор в мае этого года. После этого, в результате обжалования решения первой инстанции, областной суд вернул дело на повторное рассмотрение.  

Напомним, что инцидент произошел в 2020 году. Блогер Анатолий Гомзяков в роковой вечер находился на квартире у Алексея. На утро следующего дня последнего нашли под окнами многоэтажки.

По версии следствия, конфликт между двумя мужчинами привел к потасовке, в результате которой блогер ударил Алексея по голове тупым предметом и выкинул с балкона. Согласно показаниям подсудимого, после употребления алкоголя он сразу заснул. 

Ранее сообщалось о вынесении обвинительного приговора по делу о пособничестве терроризма.

Суд вновь рассмотрит дело подозреваемого в убийстве новосибирского блогера
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