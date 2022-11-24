Дважды невиновен: присяжные вновь оправдали новосибирского блогера Анатолия Гомзякова

По делу блогера районный суд Новосибирска уже выносил оправдательный приговор в мае этого года. После этого, в результате обжалования решения первой инстанции, областной суд вернул дело на повторное рассмотрение.
Напомним, что инцидент произошел в 2020 году. Блогер Анатолий Гомзяков в роковой вечер находился на квартире у Алексея. На утро следующего дня последнего нашли под окнами многоэтажки.
По версии следствия, конфликт между двумя мужчинами привел к потасовке, в результате которой блогер ударил Алексея по голове тупым предметом и выкинул с балкона. Согласно показаниям подсудимого, после употребления алкоголя он сразу заснул.
Ранее сообщалось о вынесении обвинительного приговора по делу о пособничестве терроризма.