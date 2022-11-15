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Суд вновь рассмотрит дело подозреваемого в убийстве новосибирского блогера

Сегодня, 12:26
Фото: VK-профиль Анатолий Гомзяков
Анатолий Гомзяков
Ленинский районный суд Новосибирска повторно рассмотрит дело Анатолия Гомзякова, который обвиняется в убийстве.

В сентябре этого года Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный в мае 2022 года. Согласно пресс-релизу районного суда 18 присяжных соберутся на первое заседание по вновь отрытому делу уже 15 ноября.

Предполагаемое преступление было совершено в 2020 году. Тогда, по мнению обвинителей, Анатолий Гомзяков убил собственного подписчика Алексея Хребтова. Мужчины поссорились за выпивкой в квартире блогера. В результате конфликта Анатолий, предположительно, ударил Алексея по голове тупым предметом и выкинул с балкона 24 этажа ЖК «Ясный берег».

Ранее сообщалось о новосибирце, зарезавшем собственную мать в пьяном угаре.

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#Дмитрий Малов#Общество#Город#Новосибирск#Анатолий Гомзяков#Убийство#Ленинский районный суд
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