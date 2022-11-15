Суд вновь рассмотрит дело подозреваемого в убийстве новосибирского блогера

В сентябре этого года Новосибирский областной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный в мае 2022 года. Согласно пресс-релизу районного суда 18 присяжных соберутся на первое заседание по вновь отрытому делу уже 15 ноября.



Предполагаемое преступление было совершено в 2020 году. Тогда, по мнению обвинителей, Анатолий Гомзяков убил собственного подписчика Алексея Хребтова. Мужчины поссорились за выпивкой в квартире блогера. В результате конфликта Анатолий, предположительно, ударил Алексея по голове тупым предметом и выкинул с балкона 24 этажа ЖК «Ясный берег».