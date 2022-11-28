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Пожар в подземном переходе на площади Ленина: МЧС эвакуировали 70 человек

Сегодня, 11:09
Фото: 1MI
Сотрудники МЧС России
Представители МЧС сообщили о возгорании в подземном переходе на площади Ленина. Экстренные службы получили сообщение о случившемся в пять часов вечера.

Экстренная служба прибыла на место происшествия за 3 минуты. К тому моменту очаг возгорания был ликвидирован, однако тоннель оставался задымленным.

Пожарно-спасательное подразделение эвакуировало около 70 человек из подземного перехода и установило дымосос. В пресс-службе МЧС заверили, что в настоящий момент погибших и пострадавших от пожара нет.

Причиной возгорания стали картонные коробки, которые складировались возле многочисленных киосков подземного перехода. Нагревание картона привело к воспламенению материала и задымлению подземки.

Ранее взрыв газового баллона спровоцировал пожар в новосибирском многоквартирном доме.

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#Дмитрий Малов#Новосибирск#Пожар#Подземный переход#Кисоки#Происшествия#Экология
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