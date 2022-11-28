Пожар в подземном переходе на площади Ленина: МЧС эвакуировали 70 человек

Экстренная служба прибыла на место происшествия за 3 минуты. К тому моменту очаг возгорания был ликвидирован, однако тоннель оставался задымленным.
Пожарно-спасательное подразделение эвакуировало около 70 человек из подземного перехода и установило дымосос. В пресс-службе МЧС заверили, что в настоящий момент погибших и пострадавших от пожара нет.
Причиной возгорания стали картонные коробки, которые складировались возле многочисленных киосков подземного перехода. Нагревание картона привело к воспламенению материала и задымлению подземки.
Ранее взрыв газового баллона спровоцировал пожар в новосибирском многоквартирном доме.