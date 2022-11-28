Страшное ДТП на Октябрьском мосту: три машины столкнулись, шесть человек пострадало

Видео о происшествии появилось в паблике «АСТ-54». По словам очевидцев, все три машины серьезно пострадали. Информации о пострадавших нет. Больше всего досталось Хюндаю — бампер и капот легковушки просто всмятку.
При этом комментаторы утверждают, что пострадало не менее шести автомобилей. Представители ГИБДД пока не комментируют случившуюся аварию.
Масштабное ДТП затруднило движение на оживленной переправе. На Октябрьском мосту и на подъезде к нему встали десятки машин.
Ранее сообщалось о ДТП в Мошковском районе Новосибирской области, в котором грузовой автомобиль сбил лося.