Прямой рейс из Новосибирска в Улан-Батор запустят 1 декабря

Улететь в Улан-Батор можно будет по четвергам и воскресеньям, обратный рейс - по понедельника и пятницам. Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer-145.
В сообщении отмечается, что данное направление позволяет использовать трансферные возможности воздушной гавани монгольской столицы - Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд, и другие страны Юго-Восточной Азии.
Ранее на семь часов был задержан первый рейс из столицы Сибири в Бангкок.
До этого сообщалось об открытии воздушного сообщения между Новосибирском и Янгоном - столицей Мьянмы (Бирмы).