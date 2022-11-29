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Прямой рейс из Новосибирска в Улан-Батор запустят 1 декабря

Сегодня, 14:40
Фото: Wikimedia
Самолет Aero Mongolia
В новосибирском аэропорту "Толмачево" сообщили о запуске с 1 декабря прямого авиасообщения со столицей Монголии Улан-Батором, полеты будет осуществлять перевозчик Aero Mongolia.

Улететь в Улан-Батор можно будет по четвергам и воскресеньям, обратный рейс - по понедельника и пятницам. Полеты будут выполняться на воздушных судах Embraer-145.

В сообщении отмечается, что данное направление позволяет использовать трансферные возможности воздушной гавани монгольской столицы - Китай, Южная Корея, Япония, Таиланд, и другие страны Юго-Восточной Азии.

Ранее на семь часов был задержан первый рейс из столицы Сибири в Бангкок.
До этого сообщалось об открытии воздушного сообщения между Новосибирском и Янгоном - столицей Мьянмы (Бирмы).

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#Город#Транспорт#Новосибирск#Улан-Батор
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