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Туалет хотят превратить в кафе на Михайловской набережной в Новосибирске

Сегодня, 03:16
Фото: atas.info
Кафе хотят открыть на месте туалета на Михайловской набережной в Новосибирске
Кафе хотят открыть на месте старого здания с туалетом на Михайловской набережной в Новосибирске. Мэрия начала обсуждение проекта с горожанами на сайте «Электронная демократия».

Известно, что эту идею озвучил властям ранее владелец участка с общественным туалетом. С его слов, помещение пустует уже более 20 лет и его можно перестроить под кафе.

В новом общепите планируют создать 50 посадочных мест. Сейчас на набережной работают несколько точек по продаже кофе, однако там не предусмотрены столики для гостей.

Новосибирцы обсудят этот проект до 4 декабря. После комиссия примет решение.

Напомним, этим летом новосибирцы пожаловались, что на Михайловской набережной "дико" стоит вход в туалет . С них берут по 150 рублей.

Скандалы, фальсификации, обман - общественные обсуждения застройки в Новосибирске
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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Кафе#Туалет#Михайловская набережная#Город
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