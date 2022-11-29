Туалет хотят превратить в кафе на Михайловской набережной в Новосибирске

Известно, что эту идею озвучил властям ранее владелец участка с общественным туалетом. С его слов, помещение пустует уже более 20 лет и его можно перестроить под кафе.
В новом общепите планируют создать 50 посадочных мест. Сейчас на набережной работают несколько точек по продаже кофе, однако там не предусмотрены столики для гостей.
Новосибирцы обсудят этот проект до 4 декабря. После комиссия примет решение.
Напомним, этим летом новосибирцы пожаловались, что на Михайловской набережной "дико" стоит вход в туалет . С них берут по 150 рублей.