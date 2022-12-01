Только спокойствие: декабрьский прогноз магнитных бурь в НСО

Предупрежден - вооружен
Рассмотрим прогноз подробнее. Еле заметные геомагнитные возмущения в атмосфере, которые, вероятнее всего, не заметит никто, придутся на 2, 3 8, 9, 17, 21, 23, 24, 26, 20 и 30 декабря.
1, 7, 16, 20, 22, 25 и 27 декабря возможны слабые магнитные бури. Но появятся они в атмосфере на несколько часов – поздно вечером или ночью. Скорее всего, ваш организм во время сна их просто проигнорирует.
Малые возмущения атмосферы появятся 1, 22 и 27 декабря. Начнутся они в полночь и продлятся до шести часов вечера. 21 и 26 декабря небольшие волнения начнутся не ранее девяти вечера и продлятся всего два-три часа.
Опять-таки небольшие магнитные бури будут присутствовать суммарно в течение двух недель. Днем с 4 по 7 декабря, с 10 по 16 число, 25 и 30 декабря. Правильный распорядок дня сделает небольшие атмосферные изменения незаметными для вашего организма.
3, 9, 19, 24 и 29 декабря усиление атмосферных геомагнитных явлений появится лишь на несколько часов. Специалисты утверждают, что по этому поводу не стоит беспокоиться.
18, 19 и в канун праздника, 31 декабря вообще не будет никаких геомагнитных проявлений. От слова совсем. 17 и 30 декабря также ожидается атмосферный штиль: едва заметные волнения придут на землю всего лишь на несколько часов.
От штиля до шторма
Напомним, что специалисты выделяют восемь типов магнитных бурь. Каждый из них характеризуется разными степенями тяжести на организм человека.
- Экстремальный и жесткий геомагнитный шторм
- Умеренная, слабая и малая геомагнитная буря
- Небольшое геомагнитное возмущение
- Полное отсутствие геомагнитных признаков
Опасность для здоровья человека представляют первые две категории. В магнитный шторм следует обратить особое внимание на свое самочувствие: минимизировать физические и эмоциональные нагрузки, максимально увеличить время для сна и отдыха, отказаться на время шторма от самых вредных привычек – алкоголя, курения, крепких кофе и чая.
Чтобы быть неуязвимым
И напоследок несколько прописных истин, которые помогут свести к минимуму зависимость от геомагнитных явлений в любом возрасте.
Здоровый образ жизни, правильное питание и постоянные физические нагрузки укрепят здоровье и сделают вас неуязвимым даже к самому сильному шторму без таблеток и уколов. А заодно помогут обойти стороной сезонные простуды и вирусные заболевания.
Начните с малого. Ежедневная часовая прогулка на свежем воздухе, бег или ходьба в морозном парке, плаванье хотя бы пару раз в неделю преобразят вашу жизнь уже через месяц. Вы почувствуете необыкновенный прилив сил, улучшение настроения и запас энергии, который можно направить на реализацию давно запланированных дел.
И, если к этому добавить отказ от плотных ужинов перед сном, ограничение крепких напитков, включая чай и кофе, минимальное пребывание перед телевизором или гаджетом, вы станете самым уравновешенным, довольным и счастливым человеком.
Бури и штормы, в том числе и магнитные, станут вам не страшны.
Будьте здоровы!