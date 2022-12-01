Только спокойствие: декабрьский прогноз магнитных бурь в НСО

Начните с малого. Ежедневная часовая прогулка на свежем воздухе, бег или ходьба в морозном парке, плаванье хотя бы пару раз в неделю преобразят вашу жизнь уже через месяц. Вы почувствуете необыкновенный прилив сил, улучшение настроения и запас энергии, который можно направить на реализацию давно запланированных дел.