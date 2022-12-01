В Новосибирске 33 дома остались без горячей воды

Согласно порталу "Мой Новосибирск", авария оставила 33 дома в Октябрьском районе города без горячей воды и отопления.

Представители СГК подтвердили факт аварии журналистам Новосибирского издания НГС. Однако подробностей о происшествии Сибирская генерирующая компания не сообщила. Помимо отключения горячей воды местные жители жалуются на "туман". Кипяток, вырвавшийся из трубы, по-видимому, течет по улице Взлетной, окутывая улицу паровым навесом. Ранее прокуратура Новосибирсокой области рассказала о 24-х домах без горячей воды, по поводу аварийного отключения тепла прокуратура обещала провести проверку. Детский сад и 24 дома остались без отопления в Новосибирске Узнать подробнее Также СГК объявил о продлении сроков ремонта теплотрассы на улице Серафимовича. Стало известно, когда вернут отопление на улице Серафимовича в Новосибирске Узнать подробнее