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В Новосибирске 33 дома остались без горячей воды

Сегодня, 12:10
Фото: https://map.novo-sibirsk.ru/portal/disconnections
Карта с домами без горячей воды
Согласно порталу "Мой Новосибирск", авария оставила 33 дома в Октябрьском районе города без горячей воды и отопления.

Представители СГК подтвердили факт аварии журналистам Новосибирского издания НГС. Однако подробностей о происшествии Сибирская генерирующая компания не сообщила.

Помимо отключения горячей воды местные жители жалуются на "туман". Кипяток, вырвавшийся из трубы, по-видимому, течет по улице Взлетной, окутывая улицу паровым навесом.

Ранее прокуратура Новосибирсокой области рассказала о 24-х домах без горячей воды, по поводу аварийного отключения тепла прокуратура обещала провести проверку.

Детский сад и 24 дома остались без отопления в Новосибирске
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Также СГК объявил о продлении сроков ремонта теплотрассы на улице Серафимовича.

Стало известно, когда вернут отопление на улице Серафимовича в Новосибирске
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#Происшествия#Город#Новосибирск#СГК#Авария#Отопление
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