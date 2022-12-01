В Новосибирске 33 дома остались без горячей воды

Представители СГК подтвердили факт аварии журналистам Новосибирского издания НГС. Однако подробностей о происшествии Сибирская генерирующая компания не сообщила.
Помимо отключения горячей воды местные жители жалуются на "туман". Кипяток, вырвавшийся из трубы, по-видимому, течет по улице Взлетной, окутывая улицу паровым навесом.
Ранее прокуратура Новосибирсокой области рассказала о 24-х домах без горячей воды, по поводу аварийного отключения тепла прокуратура обещала провести проверку.
Также СГК объявил о продлении сроков ремонта теплотрассы на улице Серафимовича.