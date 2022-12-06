2 декабря мэрия Новосибирска провела общественные обсуждения проекта сквера между швейной фабрикой «Синар» и домами по улицам Серебренниковской, 16 и Свердлова, 27.
Проект сквера был разработан по инициативе фабрики, в память об основателе компании Елезове Алексее. Проект создавали французские архитекторы и новосибирские специалисты.
По задумке авторов, на заброшенном участке сделают прогулочные аллеи, зоны отдыха, лавочки и пруд. Увековечить память о создателе предприятия планировалось на ажурных панно.
Однако многие идеи не понравились новосибирцам. На открытых обсуждениях они высказались, что сквер напоминает кладбище из-за многочисленных панно, пишет НГС.
Кроме того, сибиряки предложили убрать часть лавочек и сделать детские и спортивные площадки, а также место для выгула собак. Горожане предложили высадить большие деревья, а не маленькие кустарники. Специалисты рассмотрят эти предложения.