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Новосибирцы раскритиковали проект сквера от французских архитекторов

Сегодня, 02:06
Фото: Парк напоминает кладбище, считают сибиряки
green.novo-sibirsk

Новосибирцам не понравился проект сквера в честь директора «Синара»

Проект нового сквера рядом с фабрикой «Синар» не пришелся по душе новосибирцам. Рассказываем, что именно не понравилось сибирякам и какие они внесли предложения.

2 декабря мэрия Новосибирска провела общественные обсуждения проекта сквера между швейной фабрикой «Синар» и домами по улицам Серебренниковской, 16 и Свердлова, 27.

Проект сквера был разработан по инициативе фабрики, в память об основателе компании Елезове Алексее. Проект создавали французские архитекторы и новосибирские специалисты.

По задумке авторов, на заброшенном участке сделают прогулочные аллеи, зоны отдыха, лавочки и пруд. Увековечить память о создателе предприятия планировалось на ажурных панно.

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Однако многие идеи не понравились новосибирцам. На открытых обсуждениях они высказались, что сквер напоминает кладбище из-за многочисленных панно, пишет НГС.

Кроме того, сибиряки предложили убрать часть лавочек и сделать детские и спортивные площадки, а также место для выгула собак. Горожане предложили высадить большие деревья, а не маленькие кустарники. Специалисты рассмотрят эти предложения.

Общественные обсуждения на сайте "Электронная демократия" - инструкция по голосованию
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Сотрите также пошаговую инструкцию голосования на сайте «Электронная демократия» в Новосибирске.

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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