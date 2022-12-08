Подозрение в вымогательстве: пять новосибирских оперативников были задержаны ФСБ

Также, благодаря новосибирскому изданию НГС, стало известно о том, за что задержали оперативников. Правоохранители вымогали деньги у крупной торговой сети под видом борьбы с контрафактной продукцией. Сами оперативники были сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями.