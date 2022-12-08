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Подозрение в вымогательстве: пять новосибирских оперативников были задержаны ФСБ

Сегодня, 08:49
Фото: 1MI
Наручники и деньги
Источник Atas.info подтвердил, что произошло задержании сотрудников полиции Новосибирска, в отношении них уже проводятся следственные действия.

Согласно информации издания, задержание произошло в ночь с седьмого на восьмое декабря.

Также, благодаря новосибирскому изданию НГС, стало известно о том, за что задержали оперативников. Правоохранители вымогали деньги у крупной торговой сети под видом борьбы с контрафактной продукцией. Сами оперативники были сотрудниками отдела по борьбе с экономическими преступлениями.

Ранее стало известно, что следственный комитет РФ завершил расследование дела бывшего заместителя прокурора Новосибирской области Андрея Трубина.

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#Происшествия#Криминал#Новосибирск#ФСБ#Оперативники#Вымогательство
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