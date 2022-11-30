Следователи новосибирского СК рассказали подробности о задержании участкового

"Днем 29 ноября 2022 года сотрудник полиции получил взятку в размере 20 тысяч рублей, находясь при исполнении должностных обязанностей по выявлению и пресечению административных правонарушений в одной из квартир в Советском районе Новосибирска", — говорится в пресс-релизе ведомства.
Полицейский узнал, что мужчина проживает без регистрации, и предложил за взятку не составлять административный протокол.
"Должностное лицо было задержано с поличным подразделением собственной безопасности полицейского Главка при совершении противоправного деяния",- прокомментировали ситуацию с участковым и в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом.