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Следователи новосибирского СК рассказали подробности о задержании участкового

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI
Взятка
Сотрудники СК по Новосибирской области объяснили, кто и почему в такой форме задерживали участкового на улице Экваторной в Советском районе Новосибирска.

"Днем 29 ноября 2022 года сотрудник полиции получил взятку в размере 20 тысяч рублей, находясь при исполнении должностных обязанностей по выявлению и пресечению административных правонарушений в одной из квартир в Советском районе Новосибирска", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Полицейский узнал, что мужчина проживает без регистрации, и предложил за взятку не составлять административный протокол.

"Должностное лицо было задержано с поличным подразделением собственной безопасности полицейского Главка при совершении противоправного деяния",- прокомментировали ситуацию с участковым и в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области:

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ — получение взятки должностным лицом.

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Участковый#Взятка#Следственный комитет
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