Следователи новосибирского СК рассказали подробности о задержании участкового

"Днем 29 ноября 2022 года сотрудник полиции получил взятку в размере 20 тысяч рублей, находясь при исполнении должностных обязанностей по выявлению и пресечению административных правонарушений в одной из квартир в Советском районе Новосибирска", — говорится в пресс-релизе ведомства.