Мобильные ФАПы появятся во всей Новосибирской области

За последние четыре года власти приобрели 32 мобильных медицинских комплекса, в том числе 17 единиц появилось в нынешнем году.
«Когда я проезжаю с рабочими поездками по сельским районам, обязательная просьба со стороны Совета ветеранов, ветеранских организаций и глав районов — скорейшее приобретение мобильных ФАПов и мобильных амбулаторий. Большое количество комплексов приобретено и работает, но известно решение федерального правительства, которое позволит нам полностью закрыть этот вопрос», — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова издание «Новосибирь».
На оперативном совещании в правительстве региона также напомнили, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» до конца года будут введены в эксплуатацию шесть амбулаторий, три поликлиники и 21 ФАП.
Ранее стало известно, что гигантские очереди появились в поликлиниках Новосибирска: больным приходится ждать приема по полдня, а врачам задерживаться на работе ради них.