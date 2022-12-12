atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Мобильные ФАПы появятся во всей Новосибирской области

Сегодня, 11:10
Фото: 1MI
ФАПы и мобильные амбулатории оснащены медтехникой

В Новосибирскую область поступят тринадцать медицинских комплесов

13 мобильных ФАПов для оперативного оказания медицинской помощи жителям сельских территорий появятся в Новосибирской области в первом квартале 2023 года.

За последние четыре года власти приобрели 32 мобильных медицинских комплекса, в том числе 17 единиц появилось в нынешнем году.

«Когда я проезжаю с рабочими поездками по сельским районам, обязательная просьба со стороны Совета ветеранов, ветеранских организаций и глав районов — скорейшее приобретение мобильных ФАПов и мобильных амбулаторий. Большое количество комплексов приобретено и работает, но известно решение федерального правительства, которое позволит нам полностью закрыть этот вопрос», — цитирует губернатора Новосибирской области Андрея Травникова издание «Новосибирь».

На оперативном совещании в правительстве региона также напомнили, что в рамках национального проекта «Здравоохранение» до конца года будут введены в эксплуатацию шесть амбулаторий, три поликлиники и 21 ФАП. 

Ранее стало известно, что гигантские очереди появились в поликлиниках Новосибирска: больным приходится ждать приема по полдня, а врачам задерживаться на работе ради них.

Родители винят в смерти трехмесячной малышки врачей Каргатской ЦРБ
Узнать подробнее
Ребенок в больнице: в Бердске машина сбила школьника на тюбинге
Узнать подробнее
Сколько ждать? В Новосибирске врач почти три часа ехал к ребенку с температурой 40
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирская область#ФАПы#Мобильные амбулатории#Здравоохранение
Подпишитесь
Минус один: в Новосибирске сократили число возможных участников "мусорной концессии"
Сегодня, 11:14
Руководитель похоронной выставки из Новосибирска ответил Никите Михалкову
Сегодня, 13:09
Депутат Сидоренко вскоре предстанет перед судом
Сегодня, 08:10
«Вытащили меня из ада»: Елизавета Андрющенко рассказал о шоу «Новые пацанки»
Сегодня, 12:29
Названа причина коммунальной аварии в Искитиме под Новосибирском
Сегодня, 07:25
Как зацепить девушку на первом свидании, если ты в Новосибирске
8 декабря 09:10