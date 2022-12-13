В новосибирском колледже опровергли выселение из общежития погибшей студентки

Тело 16-летней студентки нашли под Бугринским мостом. Перед своей смертью она записала видеообращение, в котором заявила о возможном выселении из общежития. Знакомые девушки рассказывали в соцсетях, что причиной такого поступка могла стать плохая успеваемость.
Однако в Министерстве образования объяснили, что отчислять из колледжа и выселять из общежития студентку не собирались. Она хорошо училась и характеризовалась положительно. Как пишет НГС, погибшая не попадала в группу риска тех людей, кто может совершить самоубийство. Она была не конфликтная, доброжелательная и добросовестная, считают в колледже.
После шокирующего инцидента в учебном заведении работает специальная комиссия. С детьми сотрудничают психологи. С педагогами проведет инструктаж. В группе, где училась девочка, прошли беседы со священником.
Напомним, ранее мы рассказывали про громкие смерти детей в школах. Так, второклассник умер на уроке физкультуры в Сокуре, школьника придавило футбольными воротами в селе Улыбино, а Восьмиклассницу нашли мертвой в туалете гимназии «Горностай».