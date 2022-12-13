В новосибирском колледже опровергли выселение из общежития погибшей студентки

Однако в Министерстве образования объяснили, что отчислять из колледжа и выселять из общежития студентку не собирались. Она хорошо училась и характеризовалась положительно. Как пишет НГС, погибшая не попадала в группу риска тех людей, кто может совершить самоубийство. Она была не конфликтная, доброжелательная и добросовестная, считают в колледже.