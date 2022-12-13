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Что на самом деле случилось с 16-летней студенткой, которая покончила с собой

Сегодня, 04:37
Фото: Плохие новости/группа ВК
Девушку нашли мертвой

В новосибирском колледже опровергли выселение из общежития погибшей студентки

Девушка-подросток свела счеты с жизнью по причине выселения из общежития, однако эту версию опровергли в колледже. Что же могло стать истинной причиной смерти студентки, и как характеризовалась погибшая, ответили в Министерстве образования Новосибирской области.

Тело 16-летней студентки нашли под Бугринским мостом. Перед своей смертью она записала видеообращение, в котором заявила о возможном выселении из общежития. Знакомые девушки рассказывали в соцсетях, что причиной такого поступка могла стать плохая успеваемость.

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Однако в Министерстве образования объяснили, что отчислять из колледжа и выселять из общежития студентку не собирались. Она хорошо училась и характеризовалась положительно. Как пишет НГС, погибшая не попадала в группу риска тех людей, кто может совершить самоубийство. Она была не конфликтная, доброжелательная и добросовестная, считают в колледже.

После шокирующего инцидента в учебном заведении работает специальная комиссия. С детьми сотрудничают психологи. С педагогами проведет инструктаж. В группе, где училась девочка, прошли беседы со священником. 

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Напомним, ранее мы рассказывали про громкие смерти детей в школах. Так, второклассник умер на уроке физкультуры в Сокуре, школьника придавило футбольными воротами в селе Улыбино, а Восьмиклассницу нашли мертвой в туалете гимназии «Горностай». 

#Эмилия Губарева#Происшествия#Дети
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