Раскрыты шокирующие подробности гибели студентки на мосту в Новосибирске

На личной странице в соцсетях друзья погибшей оставляют комментарии с соболезнованиями. В сообщениях говорится, что они сожалеют о произошедшем и не уберегли ее от трагедии. Следственный комитет по Новосибирской области уже назначил проверку и возбудил уголовное дело.