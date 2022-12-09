Раскрыты шокирующие подробности гибели студентки на мосту в Новосибирске

О гибели студентки стало известно из социальных сетей. Публикацию разместили ВК-паблик «Инцидент Новосибирск» и сообщество «Плохие Новости». В посте говорилось, что сибирячка упала с моста 6 декабря. Перед этим она опубликовала видео, в котором заявляла, что ее выселили из общежития колледжа.
В группе «Плохие Новости» говорится, что девушка регулярно была нарушительницей порядка в общежитии, а также любила выпить в комнате, а это прямое нарушение устава студенческого общежития. Регулярные провинности могли привести к выселению, однако подтверждения данной информации нет.
Друзья погибшей опровергают эту версию и заявляют, что у их подруги были проблемы в учебе последнее время. Именно это и стало причиной принятия такого решения, считают товарищи.
На личной странице в соцсетях друзья погибшей оставляют комментарии с соболезнованиями. В сообщениях говорится, что они сожалеют о произошедшем и не уберегли ее от трагедии. Следственный комитет по Новосибирской области уже назначил проверку и возбудил уголовное дело.
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