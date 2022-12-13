Сомнительные гости: НСО стала лидером по росту совершенных мигрантами преступлений

13 декабря в Иркутске прошло межведомственное совещание по теме: «О мерах по противодействию правонарушениям и преступлениям экстремистской направленности, влиянии угрозообразующих факторов на состояние законности в миграционной сфере на территории Сибирского федерального округа».
На заседании обсуждались общероссийские миграционные тренды. Сообщалось, что число мигрантов за первые девять месяцев 2022 года увеличился, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 24 %.
Из них в Сибирь прибыло порядка 858 тысяч, что составляет годовой прирост в +74,2 %.
Новосибирская область стала лидером по числу преступлений, совершенных иностранцами. Их в НСО было зарегистрировано 464 случая, что на 46% больше, чем в прошлом году.
Прокурор уточнил, что нерезиденты чаще всего преступают закон в сфере нелегальной миграции и занятости.
Итогом заседания стала постановка задач Дмитрием Демешином. Так, местные прокуроры должны оперативно пресекать распространение фейковой и запрещенной информации и наращивать усилия по противодействию незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов, дерадикализации и декриминализации мигрантской среды.
Напомним, что ранее прокурор Новосибирской области Александр Бучман потребовал тщательно контролировать работу концессионеров, которые строят школы, поликлиники и другие социальные объекты.