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Сомнительные гости: НСО стала лидером по росту совершенных мигрантами преступлений

Сегодня, 12:39
Фото: 1MI
Прокурорский синий пиджак
Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Демешин поделился статистикой миграции и преступлений, по которой Новосибирская область стала рекордсменом по росту преступности.

13 декабря в Иркутске прошло межведомственное совещание по теме: «О мерах по противодействию правонарушениям и преступлениям экстремистской направленности, влиянии угрозообразующих факторов на состояние законности в миграционной сфере на территории Сибирского федерального округа».

На заседании обсуждались общероссийские миграционные тренды. Сообщалось, что число мигрантов за первые девять месяцев 2022 года увеличился, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, на 24 %.

Из них в Сибирь прибыло порядка 858 тысяч, что составляет годовой прирост в +74,2 %.

Новосибирская область стала лидером по числу преступлений, совершенных иностранцами. Их в НСО было зарегистрировано 464 случая, что на 46% больше, чем в прошлом году.

Прокурор уточнил, что нерезиденты чаще всего преступают закон в сфере нелегальной миграции и занятости.

Итогом заседания стала постановка задач Дмитрием Демешином. Так, местные прокуроры должны оперативно пресекать распространение фейковой и запрещенной информации и наращивать усилия по противодействию незаконному обороту наркотиков, оружия и боеприпасов, дерадикализации и декриминализации мигрантской среды.

Напомним, что ранее прокурор Новосибирской области Александр Бучман потребовал тщательно контролировать работу концессионеров, которые строят школы, поликлиники и другие социальные объекты.

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#Криминал#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Мигранты#Преступность
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