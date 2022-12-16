Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 12-летней жительницы НСО

Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу о смерти девочки в Новосибирской области

Доклад предстоит сделать и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области В.Б. Зарипову.

Напомним, что СУ СК России по Новосибирской области проводит расследование смерти юной жительницы НСО. Мать девочки считает причиной гибели ребенка прививку.

Ненадлежащие оказание помощи привело к резкому ухудшению самочувствия, после чего девочка скончалась.

В данный момент данный инцидент рассматривается как причинение смерти по неосторожности ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Мать погибшей осталась недовольна экспертизами, проведенными представителями следственных органов.