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Бастрыкин взял на контроль дело о смерти 12-летней жительницы НСО

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI
Синий прокурорский пиджак
Председатель Следственного комитета России Бастрыкин ознакомится с докладом о следственных действиях по делу о смерти девочки в НСО

Председателю Следственного комитета будет представлен доклад о проведенных следственных действиях по уголовному делу о смерти девочки в Новосибирской области

Доклад предстоит сделать и.о. руководителя СУ СКР по Новосибирской области В.Б. Зарипову.

Напомним, что СУ СК России по Новосибирской области проводит расследование смерти юной жительницы НСО. Мать девочки считает причиной гибели ребенка прививку.

Ненадлежащие оказание помощи привело к резкому ухудшению самочувствия, после чего девочка скончалась.

В данный момент данный инцидент рассматривается как причинение смерти по неосторожности ч. 2 ст. 109 УК РФ.

Мать погибшей осталась недовольна экспертизами, проведенными представителями следственных органов.

Ранее Atas.info публиковал список самых громких задержаний в НСО.
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#Новосибирск#Новосибирская область#Бастрыкин#12-летняя девочка#Смерть#Общество#Криминал
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