На станции Мочище пропал 43-летний мужчина

«Мужчина в день пропажи находился на станции Мочище у знакомых. После сказал, что едет домой. Проживает в Новосибирске в Октябрьском районе. С тех пор его никто не видел. На связь не выходит, по месту проживания не появлялся, на работе тоже. Ранее не пропадал», — сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских изданию НГС.