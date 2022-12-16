На станции Мочище пропал 43-летний мужчина

«Мужчина в день пропажи находился на станции Мочище у знакомых. После сказал, что едет домой. Проживает в Новосибирске в Октябрьском районе. С тех пор его никто не видел. На связь не выходит, по месту проживания не появлялся, на работе тоже. Ранее не пропадал», — сообщила руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских изданию НГС.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавый, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черно-белую камуфляжную куртку, серое трико, черные полуботинки, шапку в сине-белую полоску, черно-красные перчатки. Особая примета — хромает на левую ногу.
Тех, кто располагает информацией о пропавшем человеке, просят позвонить по телефонам: 8 800 550 71 72 или 112.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске пропал 42-летний мобилизованный из Иркутской области.