Новосибирский суд приговорил бывшего застройщика к 4,5 годам условно

Октябрьский районный суд вынес приговор экс-директору ЗАО "СКИМС", который два года назад был освобожден по УДО.
Бывший глава ЗАО "СКИМС" Сергей Карманов прежде уже был признан виновным в обмане дольщиков и отбывал наказание в колонии общего режима.
На этот раз Карманову предъявлено обвинение в обмане дольщиков, которые строили квартиры на Сакко и Ванцетти 31/4 и на улице Декабристов 10.
"Он не намеревался в действительности осуществлять в полном объеме и заканчивать строительство указанных многоквартирных жилых домов", - цитирует сообщение судебного департамента Новосибирской области издание Om 1. ru.
Ранее сообщалось, что врач-травматолог больницы в Новосибирске ответит в суде за смерть 68-летней пациентки, в теле которой он забыл марлевую салфетку.