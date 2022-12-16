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Новосибирский суд приговорил бывшего застройщика к 4,5 годам условно

Сегодня, 12:19
Фото: 1MI
Недостроенные дома и рухновшие надежды

В Новосибирске суд приговорил к условному наказанию застройщика

В Новосибирске суд приговорил к условному наказанию бывшего главу ЗАО «СКИМС»

Октябрьский районный суд вынес приговор экс-директору ЗАО "СКИМС", который два года назад был освобожден по УДО.

Бывший глава ЗАО "СКИМС" Сергей Карманов прежде уже был признан виновным в обмане дольщиков и отбывал наказание в колонии общего режима.

На этот раз Карманову предъявлено обвинение в обмане дольщиков, которые строили  квартиры на Сакко и Ванцетти 31/4 и на улице Декабристов 10.

"Он не намеревался в действительности осуществлять в полном объеме и заканчивать строительство указанных многоквартирных жилых домов", - цитирует сообщение судебного департамента Новосибирской области издание Om 1. ru.

Ранее сообщалось, что врач-травматолог больницы в Новосибирске ответит в суде за смерть 68-летней пациентки, в теле которой он забыл марлевую салфетку.

 

#Криминал#Новосибирск#Дольщики#Застройщик#Суд
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