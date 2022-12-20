С днем чекиста: Анатолий Локоть поздравил работников органов безопасности

«На всех этапах развития нашего общества — и в период становления Советской власти, и в годы расцвета Советского Союза, и в сегодняшнее непростое время — органам безопасности отводилась особая роль: охрана нашей Родины от внешних врагов, борьба с терроризмом и экстремизмом, защита суверенитета нашей страны», — провел исторические параллели Анатолий Локоть.