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С днем чекиста: Анатолий Локоть поздравил работников органов безопасности

Сегодня, 12:29
Фото: VK-профиль Анатолия Локтя
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть
Во вторник, 20 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал поздравление работникам органов госбезопасности с профессиональным праздником.

«Товарищи! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работника органов безопасности, Днём чекиста!», — написал градоначальник.

В тексте поздравления говорится, что служба в органах сопряжена с высокой опасностью. Также он отметил важную роль, которую играли чекисты в истории России.

«На всех этапах развития нашего общества — и в период становления Советской власти, и в годы расцвета Советского Союза, и в сегодняшнее непростое время — органам безопасности отводилась особая роль: охрана нашей Родины от внешних врагов, борьба с терроризмом и экстремизмом, защита суверенитета нашей страны», — провел исторические параллели Анатолий Локоть.

Отдельно мэр Новосибирска коснулся темы идеологических диверсий. По мнению градоначальника, современные технологии вновь сделали их актуальными.

В конце поздравления Анатолий Локоть пожелал чекистам твердости духа, сибирского здоровья и уверенности в правоте нашего дела.

Ранее Анатолий Локоть потребовал от городских служб наладить неработающие звенья новогодней уличной иллюминации и готов лично дать рабочим мастер-класс.

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#Новосибирск#Анатолий Локоть#Поздравление#Органы госбезопасности#Политика#Город
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