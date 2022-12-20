С днем чекиста: Анатолий Локоть поздравил работников органов безопасности

«Товарищи! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работника органов безопасности, Днём чекиста!», — написал градоначальник.
В тексте поздравления говорится, что служба в органах сопряжена с высокой опасностью. Также он отметил важную роль, которую играли чекисты в истории России.
«На всех этапах развития нашего общества — и в период становления Советской власти, и в годы расцвета Советского Союза, и в сегодняшнее непростое время — органам безопасности отводилась особая роль: охрана нашей Родины от внешних врагов, борьба с терроризмом и экстремизмом, защита суверенитета нашей страны», — провел исторические параллели Анатолий Локоть.
Отдельно мэр Новосибирска коснулся темы идеологических диверсий. По мнению градоначальника, современные технологии вновь сделали их актуальными.
В конце поздравления Анатолий Локоть пожелал чекистам твердости духа, сибирского здоровья и уверенности в правоте нашего дела.
Ранее Анатолий Локоть потребовал от городских служб наладить неработающие звенья новогодней уличной иллюминации и готов лично дать рабочим мастер-класс.