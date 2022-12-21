Новосибирские работодатели ищут профессионального стрелка на зарплату в 20 тыс рублей

От кандидата не требуется предыдущий опыт работы. Однако работодатели особенно важным считают умение работать в команде. Работа в коллективе - единственный ключевой навык, требующийся для соискания должности стрелка.
Работнику на новом месте обещают медицинское обследование, зарплату два раза в месяц и даже бронирование. Сам стрелок будет работать сутки через трое в составе караула.
Кандидата заманивают зарплатой в 18- 20 тыс рублей, 28-дневным отпуском и лояльным отношением к подработкам.
Стрелок будет заниматься охраной объекта и осуществлением пропускного режима.
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