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Новосибирские работодатели ищут профессионального стрелка на зарплату в 20 тыс рублей

Сегодня, 07:51
Фото: 1MI
Стрелок с оружием
Оригинальная вакансия появилась на портале “Зарплата.ру”, в стрелке оказалось заинтересовано отделение военизированной охраны №1 Управления по СФО ЦООП ФГУП Охрана.

От кандидата не требуется предыдущий опыт работы. Однако работодатели особенно важным считают умение работать в команде. Работа в коллективе - единственный ключевой навык, требующийся для соискания должности стрелка.

Работнику на новом месте обещают медицинское обследование, зарплату два раза в месяц и даже бронирование. Сам стрелок будет работать сутки через трое в составе караула.

Кандидата заманивают зарплатой в 18- 20 тыс рублей, 28-дневным отпуском и лояльным отношением к подработкам.

Стрелок будет заниматься охраной объекта и осуществлением пропускного режима.

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#Вакансии#Стрелок#Охрана
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