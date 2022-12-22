Бердск нашел участок земли для нового кладбища

Необходимость расширения территории городских захоронений продиктована переполнением старого бердского кладбища.
«По оценке специалистов, через 3-4 года хоронить будет негде. Свободных земель, которые можно использовать для захоронения, на территории городского округа нет», — цитирует начальника управления градостроительства Дмитрия Есикова издание "Бердск-Онлайн".
Для выхода из сложившейся ситуации было предложено несколько решений: расширение существующего кладбища, строительство колумбарной стены (стена с ячейками для урн с прахом. -Прим.ред.) и приобретение земли у Совхозного сельсовета Искитимсого района.
Бердские депутаты выбрали последний вариант. Это решение будет направлено губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.
Руководитель управления градостроительства также уточнил, что процедура покупки земельного участка продлится не менее двух лет.
Ранее в Новосибирске купили самую дорогую квартиру города за 50 млн рублей.