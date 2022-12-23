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В Новосибирске в конце января перекроют ул. Широкую

Сегодня, 07:53
Фото: Youtube-канал "Группа "ВИС"
Четвертый мост через Обь
На сайте новосибирской мэрии опубликован проект постановления "О введении временного прекращения движения транспортных средств по ул. Широкой", ее планируют закрывать по ночам с конца января до начала февраля.

"Ввести в ночное время с 23.00 до 5.00 час. с 25.01.2023 по 04.02.2023 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Широкой от площади Труда до ул. Троллейной, обеспечив объезд по ул. Станционной, ул. Бетонной, ул. Титова, ул. Котовского, ул. Станиславского", - говорится в документе.

Ограничение связано с выносом коммуникаций с площади Труда, где должна появиться транспортная развязка, ведущая к строящемуся мосту через Обь, уточняется в постановлении.

Работы проведет ООО "Производственная фирма "ВИС".

Ранее стало известно, что власти Новосибирска хотят взять под охрану тоннели и мосты, причина - террористические угрозы.

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#Общество#Город#Транспорт#Новосибирск#Ул. Широкая#Ограничение движения
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