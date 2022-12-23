В Новосибирске в конце января перекроют ул. Широкую

"Ввести в ночное время с 23.00 до 5.00 час. с 25.01.2023 по 04.02.2023 временное прекращение движения транспортных средств по ул. Широкой от площади Труда до ул. Троллейной, обеспечив объезд по ул. Станционной, ул. Бетонной, ул. Титова, ул. Котовского, ул. Станиславского", - говорится в документе.