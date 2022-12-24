В Бердске приют для животных «Надежда» пристроил в семьи 15 собак и 26 кошек

Так, за полгода на деньги гранта в Бердске оборудовали 13 будок, стерилизовано 34 собаки и 11 кошек из приюта, пристроены в семьи 15 собак и 26 кошек, отловлено 12 бездомных собак, проведена фотосессия собак и кошек для того, чтобы обновить базу бездомных животных на сайте приюта. Информация об этом появилась на сайте администрации Бердска.