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В Бердске приют для животных «Надежда» пристроил в семьи 15 собак и 26 кошек

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
Бердской администрации - респект за помощь бездомным животным!

В НСО подвели итоги  гранта, на деньги которого весь год помогали бездомным животным

В Бердске встретились зоозащитники и волонтеры, участвовавшие в проекте «Надежда на дом», который поддержала администрация Бердска в конкурсе грантов 2022 года.

Организаторы подвели итоги проекта по защите бездомных животных.

Так, за полгода на деньги гранта в Бердске оборудовали 13 будок, стерилизовано 34 собаки и 11 кошек из приюта, пристроены  в семьи 15 собак и 26 кошек, отловлено 12 бездомных собак, проведена фотосессия собак и кошек для того, чтобы обновить базу бездомных животных на сайте приюта. Информация об этом появилась на сайте администрации Бердска.

Зооволонтеры и администраторы местной группы «ЗооХелп» рассказали пришедшим на встречу ребятам, как они находят дом для бездомных животных. Любящие животных бердчане намерены продолжать благородное дело по спасению бездомных животных в своем городе.

Кстати, в приюте «Надежда» можно выбрать себе питомца. Или обрести четвероного друга для встреч, прогулок и дрессировки на территории приюта.

Ранее сообщалось, что хозяйку приюта для животных «Бумеранг добра» в Новосибирске в судебном порядке призвали освободить территорию. Женщина задолжала приставам несколько сотен тысяч рублей за неисполнение, и из-за этого может оказаться на скамье подсудимых.

#Город#Новосибирская область#Приют#Животные#Бердск
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