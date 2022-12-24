В Бердске приют для животных «Надежда» пристроил в семьи 15 собак и 26 кошек

Организаторы подвели итоги проекта по защите бездомных животных.
Так, за полгода на деньги гранта в Бердске оборудовали 13 будок, стерилизовано 34 собаки и 11 кошек из приюта, пристроены в семьи 15 собак и 26 кошек, отловлено 12 бездомных собак, проведена фотосессия собак и кошек для того, чтобы обновить базу бездомных животных на сайте приюта. Информация об этом появилась на сайте администрации Бердска.
Зооволонтеры и администраторы местной группы «ЗооХелп» рассказали пришедшим на встречу ребятам, как они находят дом для бездомных животных. Любящие животных бердчане намерены продолжать благородное дело по спасению бездомных животных в своем городе.
Кстати, в приюте «Надежда» можно выбрать себе питомца. Или обрести четвероного друга для встреч, прогулок и дрессировки на территории приюта.
Ранее сообщалось, что хозяйку приюта для животных «Бумеранг добра» в Новосибирске в судебном порядке призвали освободить территорию. Женщина задолжала приставам несколько сотен тысяч рублей за неисполнение, и из-за этого может оказаться на скамье подсудимых.