Мемориал четырем героям СВО открыли в школе Бердска

Также на церемонию пришел отец одного из героев – Иннокентий Пак. Он является потомственным офицером и преподавателем НВВКУ. Его сын Дмитрий Пак был спецназовцем, освобождал Крым, урегулировал конфликт в Сирии и Ливии. На СВО он был с первого дня. Родители погибшего передали в школьный музей форму своего сына.