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Мемориал четырем героям СВО открыли в школе Бердска

Сегодня, 01:22
Фото: Администрация города Бердска
Иннокентий Пак - отец погибшего Дмитрия, пришел на церемонию открытия мемориала
В одной из школ Бердска увековечили память четверых погибших героев на СВО, о чем сказано на сайте администрации города.

В школе №2 города Бердска Новосибирской области установили мемориал в память о героях, принимавших участие в специальной военной операции. В учебном заведении увековечили память Егора Мелешенко, Владимира Дегтяренко, Дмитрия Пака и Максима Дайбова – все они жили в Бердске.

В церемонии открытия мемориальных досок участвовали родные и сослуживцы, кадеты МЧС и МВД классов, школьники.

Также на церемонию пришел отец одного из героев – Иннокентий Пак. Он является потомственным офицером и преподавателем НВВКУ. Его сын Дмитрий Пак был спецназовцем, освобождал Крым, урегулировал конфликт в Сирии и Ливии. На СВО он был с первого дня. Родители погибшего передали в школьный музей форму своего сына.  

Мемориал герою СВО Константину Краснову открыли в новосибирской гимназии №15
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Напомним, что ранее в гимназии №15 в Новосибирске открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО Константина Краснова. 

#Эмилия Губарева#Бердск#Погиб#СВО
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