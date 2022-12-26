Мемориал четырем героям СВО открыли в школе Бердска

В школе №2 города Бердска Новосибирской области установили мемориал в память о героях, принимавших участие в специальной военной операции. В учебном заведении увековечили память Егора Мелешенко, Владимира Дегтяренко, Дмитрия Пака и Максима Дайбова – все они жили в Бердске.
В церемонии открытия мемориальных досок участвовали родные и сослуживцы, кадеты МЧС и МВД классов, школьники.
Также на церемонию пришел отец одного из героев – Иннокентий Пак. Он является потомственным офицером и преподавателем НВВКУ. Его сын Дмитрий Пак был спецназовцем, освобождал Крым, урегулировал конфликт в Сирии и Ливии. На СВО он был с первого дня. Родители погибшего передали в школьный музей форму своего сына.
Напомним, что ранее в гимназии №15 в Новосибирске открыли мемориальную доску в честь погибшего на СВО Константина Краснова.