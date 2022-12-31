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Новогодние экскурсионные автобусы запустят в Новосибирске со 2 января

Сегодня, 06:55
Фото: atas.info
Всего экскурсионных маршрутов будет четыре

Основные новогодние локации в Новосибирске свяжут экскурсионными автобусами

Новогодние автобусные маршруты будут основаны на концепции "Вся Россия в моем городе" и охватят все основные праздничные локации Новосибирска

В Новосибирске 2-6 января будет ходить четыре новогодних экскурсионных автобусных маршрута. Как сообщили в мэрии, каждый день работы автобусов посвятит оному или двум федеральным округам России. Экскурсоводы будут рассказывать об особенностях встречи праздника в разных регионах и различных новогодних исторических фактах.

Пассажиры во время пути побывают на основных новогодних площадках города. Заедут в концертный комплекс им. В. Маяковского, где работает приемная Деда Мороза и на Михайловскую набережную в Домик Снежинки, а после экскурсантов ждет посещение новогодней экспозиции Музяе на набережной. В кинотеатре "Победа" участникам экскурсии покажут документальный фильм об истории новогодних праздников, подготовленный Музеем Новосибирска.

Стоимость билета на маршруты № 1 и 2 составляет 1000 рублей, на автобусы № 3 и 4  - 1200 рублей.

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