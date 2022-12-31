В Новосибирске 2-6 января будет ходить четыре новогодних экскурсионных автобусных маршрута. Как сообщили в мэрии, каждый день работы автобусов посвятит оному или двум федеральным округам России. Экскурсоводы будут рассказывать об особенностях встречи праздника в разных регионах и различных новогодних исторических фактах.
Пассажиры во время пути побывают на основных новогодних площадках города. Заедут в концертный комплекс им. В. Маяковского, где работает приемная Деда Мороза и на Михайловскую набережную в Домик Снежинки, а после экскурсантов ждет посещение новогодней экспозиции Музяе на набережной. В кинотеатре "Победа" участникам экскурсии покажут документальный фильм об истории новогодних праздников, подготовленный Музеем Новосибирска.
Стоимость билета на маршруты № 1 и 2 составляет 1000 рублей, на автобусы № 3 и 4 - 1200 рублей.