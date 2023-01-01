Не задалась новогодняя ночь у владельца автомобиля ВАЗ-2110. 1 января, в 00:40 на пульт дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы поступил тревожный сигнал. На улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска водитель не справился с управлением, и машина улетела с дороги в кювет.
"Была обеспечена противопожарная безопасность транспортного средства", - говорится в сообщении спасателей. Водитель серьезно не пострадал. Был ли он трезв, не уточняется.
Ранее мы рассказывали о том, что рано утром 1 января автомобиль такси попал под поезд в пригороде Новосибирска.