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Встретил новый год в кювете владелец автомобиля ВАЗ-2110 в Новосибирске

Сегодня, 08:49
Фото: vk.com/mass54
Автовладельцу не повезло в первые минуты нового года

В Новосибирске водитель ВАЗа слетел с дороги в кювет в новогоднюю ночь

В Первомайском районе Новосибирска в первые минуты нового года автолюбитель не справился с управлением - машина оказалась в кювете

Не задалась новогодняя ночь у владельца автомобиля ВАЗ-2110. 1 января, в 00:40 на пульт дежурного муниципальной аварийно-спасательной службы поступил тревожный сигнал. На улице Первомайской в Первомайском районе Новосибирска водитель не справился с управлением, и машина улетела с дороги в кювет.

"Была обеспечена противопожарная безопасность транспортного средства", - говорится в сообщении спасателей. Водитель серьезно не пострадал. Был ли он трезв, не уточняется.

Ранее мы рассказывали о том, что рано утром 1 января автомобиль такси попал под поезд в пригороде Новосибирска.

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#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Дорога#Новый год
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