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В Новосибирске перенесли срок ввода кампуса НГУ на 2025 год

Сегодня, 02:50
Фото: atas.info
Кампус обещали ввести в 2024 году
Кампус НГУ в Новосибирске откроют в 2025 году, о чем говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на интернет-портале правовой информации.

Срок ввода в эксплуатацию кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета перенесли на 2025 год. Изначально он должен был открыться в 2024 году.

По новым данным стало известно, что мощность кампуса увеличится с 38 тыс. кв. м до 40 тыс. кв. м. С чем связан перенос открытия – в документе не уточняется.

Кампус НГУ строят в две очереди: в первой - возведут корпус поточных аудиторий, с библиотекой и переходом, а во второй - построят научно-исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана.

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Отметим, что строительство кампуса, по данным за ноябрь, оценивалось в 13 млрд рублей. Его собираются строить в рамках государственно-частного партнерства. Кампус предназначен для студентов.  

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#НГУ#Кампус
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