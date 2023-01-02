Срок ввода в эксплуатацию кампуса мирового уровня Новосибирского госуниверситета перенесли на 2025 год. Изначально он должен был открыться в 2024 году.
По новым данным стало известно, что мощность кампуса увеличится с 38 тыс. кв. м до 40 тыс. кв. м. С чем связан перенос открытия – в документе не уточняется.
Кампус НГУ строят в две очереди: в первой - возведут корпус поточных аудиторий, с библиотекой и переходом, а во второй - построят научно-исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана.
Отметим, что строительство кампуса, по данным за ноябрь, оценивалось в 13 млрд рублей. Его собираются строить в рамках государственно-частного партнерства. Кампус предназначен для студентов.