Сделано немало фотографий с красивыми локациями, а именно: с домиком желаний, с «северным сиянием», а также с хештегом #НСК2023 и елкой. Особенно красиво в парке по вечерам, когда горят всевозможные подсветки. Однако 2 января общественный активист Михаил Мезенцев возмутился неработающей елкой и проблемами с хештегом.