Открытие парка «Арена» у Ледового дворца спорта и возле станции метро «Спортивная» состоялось 27 декабря. На приемке был лично мэр Анатолий Локоть. Градоначальник пригласил всех новосибирцев прогуляться по новому парку и «подышать свежим воздухом». Так и произошло. Сибиряки не прочь пройтись по парку в новогодние праздники.
Сделано немало фотографий с красивыми локациями, а именно: с домиком желаний, с «северным сиянием», а также с хештегом #НСК2023 и елкой. Особенно красиво в парке по вечерам, когда горят всевозможные подсветки. Однако 2 января общественный активист Михаил Мезенцев возмутился неработающей елкой и проблемами с хештегом.
«Заехал глянуть на парк „Арена“. <…> Надпись „Новосибирск 2023“ — то потухнет, то погаснет. Фонари на аллеях тоже темные. Ёлка — на фото… Про организацию движения просто промолчу <…>», — заявил общественник на своей личной ВК-странице.
На фотографии заметно, что светодиодная цифровая елка-экран действительно погасла: виртуальная метель горела лишь в нескольких местах. На сегодняшний день, 3 января неизвестно, заработала ли подсветка.
Напомним, что ранее мы выясняли, какой транспорт ходит до Парка «Арена», ведь как добраться до него в мэрии еще не ответили. Маршруты по навигатору сообщают, от ближайшей остановки общественного транспорта до парка идти более 2 км.