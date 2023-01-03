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Цифровая подсветка у елки в новом парке «Арена» погасла в Новосибирске

Сегодня, 03:05
Фото: ВК/Михаил Мезенцев/Atas.info
Елка погасла 2 января
В Новосибирске неделю назад открыли новый парк «Арена», возле ЛДС. Вечером парк сиял от разных подсветок: иллюминации с имитацией северного сияния, хештега «Новосибирск-2023», а также от цифровой подсветки елки. Однако радовались сибиряки недолго — подсветка елки погасла.

Открытие парка «Арена» у Ледового дворца спорта и возле станции метро «Спортивная» состоялось 27 декабря. На приемке был лично мэр Анатолий Локоть. Градоначальник пригласил всех новосибирцев прогуляться по новому парку и «подышать свежим воздухом». Так и произошло. Сибиряки не прочь пройтись по парку в новогодние праздники.

 

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Сделано немало фотографий с красивыми локациями, а именно: с домиком желаний, с «северным сиянием», а также с хештегом #НСК2023 и елкой. Особенно красиво в парке по вечерам, когда горят всевозможные подсветки. Однако 2 января общественный активист Михаил Мезенцев возмутился неработающей елкой и проблемами с хештегом.

«Заехал глянуть на парк „Арена“. <…> Надпись „Новосибирск 2023“ — то потухнет, то погаснет. Фонари на аллеях тоже темные. Ёлка — на фото… Про организацию движения просто промолчу <…>», — заявил общественник на своей личной ВК-странице.

На фотографии заметно, что светодиодная цифровая елка-экран действительно погасла: виртуальная метель горела лишь в нескольких местах. На сегодняшний день, 3 января неизвестно, заработала ли подсветка.

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Напомним, что ранее мы выясняли, какой транспорт ходит до Парка «Арена», ведь как добраться до него в мэрии еще не ответили. Маршруты по навигатору сообщают, от ближайшей остановки общественного транспорта до парка идти более 2 км. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Парк "Арена"
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