В Новосибирске водитель КАМАЗа протаранил BMW и сбежал

"Номер его авто нашли. Будут лишать прав. Призываю водителей быть ответственными, не убегать после ДТП, и, хотя бы, оставлять свой номер телефона второму водителю. У меня такая ситуация уже второй раз", - сообщил подписчик, приславший запись.