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В Новосибирске водитель КАМАЗа протаранил BMW и сбежал

Сегодня, 14:50
Фото: VK-паблик "АСТ-54"
КАМАЗ vs BMW
В минувшее воскресенье на улице Коммунистической в Железнодорожном районе Новосибирска КАМАЗ въехал в BMW, водитель грузовика скрылся с места происшествия.

Видео ДТП опубликовано в VK-сообществе "АСТ-54".

"Номер его авто нашли. Будут лишать прав. Призываю водителей быть ответственными, не убегать после ДТП, и, хотя бы, оставлять свой номер телефона второму водителю. У меня такая ситуация уже второй раз", - сообщил подписчик, приславший запись.

Ранее сообщалось, что в понедельник в столице Сибири попал под колеса 17-летний подросток - в результате столкновения Volkswagen и Toyota.

До этого стало известно о смертельном ДТП в Новосибирской области 8 января. Авария произошла на Северном обходе недалеко от ПГТ Коченево, 33-летняя сибирячка ехала по трассе в сторону Омска и сбила женщину, которая переходила дорогу.

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#Город#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Видео
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