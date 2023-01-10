В Новосибирске водитель КАМАЗа протаранил BMW и сбежал

Видео ДТП опубликовано в VK-сообществе "АСТ-54".
"Номер его авто нашли. Будут лишать прав. Призываю водителей быть ответственными, не убегать после ДТП, и, хотя бы, оставлять свой номер телефона второму водителю. У меня такая ситуация уже второй раз", - сообщил подписчик, приславший запись.
Ранее сообщалось, что в понедельник в столице Сибири попал под колеса 17-летний подросток - в результате столкновения Volkswagen и Toyota.
До этого стало известно о смертельном ДТП в Новосибирской области 8 января. Авария произошла на Северном обходе недалеко от ПГТ Коченево, 33-летняя сибирячка ехала по трассе в сторону Омска и сбила женщину, которая переходила дорогу.