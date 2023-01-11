atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Мусора по локоть: новые коммунальщики не справляются с вывозом отходов

Сегодня, 14:42
Фото: VK-сообщество "АСТ-54"
Новосибирцы негодуют: мусорные контейнеры в городе переполнены
Подписчики VK-сообщества “АСТ-54” раскритиковали действия коммунальных компаний по вывозу мусора.

Провокационный пост появился в среду 11 января и сопровождался фотографиями переполненных мусорных контейнеров. Подпись к нему обвиняла в халатности МУП «Спецавтохозяйство», которое недавно сменило на этом посту «ЭкоТранс-Н». 

Напомним, что ранее ООО "Экология-Новосибирск" расторгла три из пяти контрактов на вывоз мусора с ООО «ЭкоТранс-Н». Однако перевозчик проигнорировал окончание договоров и продолжил работу на прежних участках. "Экология-Новосибирск" обвинила компанию в саботаже. 

Не все новосибирцы согласились с подобной трактовкой событий.

Некоторые подписчики снисходительно отнеслись к переполненным бакам  

“Ну вывезут позже...”, - написал Евгений. 

Другие вовсе не заметили разницы в работе нового и старого перевозчика. 

“Прошлой зимой и со старым оператором схожая картина была, так что дело не в этом”, - заметил Александр. 

В комментариях также нашлись сторонники самоорганизации жителей домов для предметного решения вопроса о вывозе мусора. 

“А почему гражданам кто-то должен вывозить мусор??? Домом скинулись на авто, оплатили, и вывезли, когда удобно и нужно”, - предложил решение проблемы Еремей. 

Некоторые новосибирцы отметились ироничными комментариями. 

“Мусора по локоть”, - написал один из пользователей.

Другой подписчик сообщества прокомментировал данный пост фотографией председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который в последние годы часто берет под личный контроль резонансные дела. 

Мэр Новосибирска сообщил, что скончался художник и ветеран ВОВ Вениамин Чебанов
Узнать подробнее
У правосудия длинные руки: в НСО спустя девять лет поисков задержали беглеца
Узнать подробнее
#Общество#Новосибирск#Мусор#Вывоз#АСТ-54
Подпишитесь
МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирске: на что хватит
Вчера, 08:27
В Новосибирске табло на вокзале показало -51 градус 11 января
Сегодня, 04:28
«Я горячий супер-мачо»: иностранцы рассказали, как переживают морозы в Новосибирске
Сегодня, 09:34
Что ждать от "кракена": инфекционист Поздняков из Новосибирска о новом штамме ковида
Сегодня, 07:29
Пенсионный фонд закрыт - что работает в отделениях ПФР в Новосибирске
Сегодня, 07:01
Когда придут детские пособия за январь 2023 в Новосибирске
Сегодня, 05:13