Мусора по локоть: новые коммунальщики не справляются с вывозом отходов

Провокационный пост появился в среду 11 января и сопровождался фотографиями переполненных мусорных контейнеров. Подпись к нему обвиняла в халатности МУП «Спецавтохозяйство», которое недавно сменило на этом посту «ЭкоТранс-Н».
Напомним, что ранее ООО "Экология-Новосибирск" расторгла три из пяти контрактов на вывоз мусора с ООО «ЭкоТранс-Н». Однако перевозчик проигнорировал окончание договоров и продолжил работу на прежних участках. "Экология-Новосибирск" обвинила компанию в саботаже.
Некоторые подписчики снисходительно отнеслись к переполненным бакам
“Ну вывезут позже...”, - написал Евгений.
Другие вовсе не заметили разницы в работе нового и старого перевозчика.
“Прошлой зимой и со старым оператором схожая картина была, так что дело не в этом”, - заметил Александр.
В комментариях также нашлись сторонники самоорганизации жителей домов для предметного решения вопроса о вывозе мусора.
“А почему гражданам кто-то должен вывозить мусор??? Домом скинулись на авто, оплатили, и вывезли, когда удобно и нужно”, - предложил решение проблемы Еремей.
“Мусора по локоть”, - написал один из пользователей.
Другой подписчик сообщества прокомментировал данный пост фотографией председателя СК РФ Александра Бастрыкина, который в последние годы часто берет под личный контроль резонансные дела.